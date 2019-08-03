Фото: из открытых источников
Неплановые отключения света в Динском районе 5 августа
станица Динская
- пер. Б-Полевого, пер. Закрытый, пер. Комсомольский, пер. Пацаева, пер. Пионерский, пер. Пролетарский, пер. Таманский, пер. Фестивальный, ул. Береговая, ул. Гоголя, ул. Динская, ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Кирпичная, ул. Коммунальная, ул. Красная, ул. Комсомольская, ул. Красноармейская,ул. Краснодарская,ул. Ленина,ул. Линейная,ул. Луначарского,ул. Набережная,ул. Новая,ул. Октябрьская,ул. Пластуновская,ул. Пролетарская,ул. Свердлова,ул. Советская,ул. Станичная,ул. Хлеборобная,ул. Чапаева,ул. Школьная,ул. Шевченко. Электроэнергию отключат с 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей – 4600 человек.
- пер. Пацаева,пер. Фестивальный,ул. Динская,ул. Калинина,ул. Кирова,ул. Кирпичная,ул. Коммунальная,ул. Красноармейская,ул. Октябрьская,ул. Пролетарская. Электроэнергию отключат с 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей – 399 человек.
станица Пластуновская
- ул. Базарная. Электроэнергию отключат с 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей – 165 человек.
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