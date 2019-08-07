Неплановые отключения света в Динском районе 7 августа

Станица Динская

пер. З. Космодемьянской, ул. Октябрьская, ул. Революционная. Электроэнергию отключат с 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей – 144 человека.

пер. Железнодорожный, ул. Железнодорожная, пер. Краснодарский, ул. Краснодарская, ул. Садовая. Электроэнергию отключат с 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей – 591 человек.





Станица Пластуновская

пер. Красноармейский, ул. Комсомольская, ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Ленинградская, ул. Чернышевского. Электроэнергию отключат с 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей – 219 человек.

пер. Калинина, пер. Красноармейский, пер. Пушкина, ул. Базарная, ул. Динская, ул. Исполкомовская, ул. К. Маркса, ул. Казачья, ул. Калинина, ул. Колхозная, ул. Красная, ул. Комсомольская, ул. Краснодарская, ул. Красноармейская, ул. Кубанская, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Ленинградская, ул. Пролетарская, ул. Морозова, ул. Пушкина, ул. Солдатская, ул. Средняя, ул. Театральная, ул. Чернышевского, ул. Шевченко, ул. Широкая. Электроэнергию отключат с 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей – 2400 человек.





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Станица Воронцовская

ул. Трудовая. Электроэнергию отключат с 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей – 27 человек.





Станица Новотитаровская

ул. Гоголя, ул. Дзержинского,ул. Калинина,ул. Ленина,ул. Луначарского,ул. Набережная,ул. Октябрьская,ул. Шевченко. Электроэнергию отключат с 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей – 411 человек.

ул. Выгонная,х. Миловидово: ул. Восточная, ул. Абрикосовая. Электроэнергию отключат с 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей – 800 человек.





Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.

Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети»

«Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф)