Неплановые отключения света в Динском районе на 1 октября

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Нововеличковская

ул.Фрунзе, Хмельницкого. С 8.00 до 17.00. Причина – замена опор. Количество отключенных потребителей – 129 человек.

Станица Старомышастовская

ул. Ордженикидзе, пер. Первомайский. С 8.00 до 17.00. Причина – для замены опоры №8а. Количество отключенных потребителей – 84 человека.

Станица Динская

ул. Октябрьская, Кирова. С 8.00 до 19.00. Причина – для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 198 человек.

ул. Динская, Коммунальная, пер. Закрытый. С 8.00 до 19.00. Причина – для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 165 человек.

"Краснодарские электросети" приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).