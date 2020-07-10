Неплановые отключения света в Динском районе на 10 июля

«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Новотитаровская

пер. Кузнечный, пер. Молодежный, пер. Октябрьский, ул. Коммунаров, ул. Крайняя, ул. Красноармейская, ул. Краснодарская, ул. Крупской, ул. Кузнечная, ул. Ленина, ул. Луначарского, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Прогонная, ул. Продольная, ул. Пролетарская, ул. Степная, ул. Широкая, ул. Энгельса, ул. Широкая, ул. 8 Марта, ул. Прогонная, ул. Энгельса, ул. Черноморская, ул. Лермонтова, ул. Подгорная, ул. Тельмана, ул. Российская, ул. Мира, ул. Леваневского, ул. Ейское шоссе, ул. Южная, пер. Трудовой, ул. Броварца, ул. Солидарности, ул. Ломоносова, ул. Нисельстрой, ул. Кислицына, ул. Казачья, ул. Интернациональная, ул. Кубанская, пер. Мира, ул. Кутузова, ул. Королева, ул. Солнечная, пер. Кутузова, ул. Толстого, ул. Октябрьская, ул. Выгонная, ул. Революционная, ул. Сельская, ул. Крайняя, ул. Заречная, ул. Луначарского, пер. Новотитаровский, пер. Ленина. С 00.00 до 7.00. Причина – ремонт 1 СШ на ПС 35/10кВ Новотитаровская. Количество отключенных потребителей – 13140 человек.

Станица Пластуновская

ул. Ленина, ул. Платнировская, ул. Калинина. С 8.00 до 15.00. Причина – для замены опор. Количество отключенных потребителей – 183 человека.

ул. Чернышевского. С 08.00 до 15.00. Причина – для выправки опор. Количество отключенных потребителей – 87 человек.

Станица Старомышастовская

ул. Красная, ул. Октябрьская, ул. Новая Жизнь, пер. Октябрьский. С 8.00 до 17.00. Причина – для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 546 человек.

ул. Красная, ул. Заречная, ул. Чапаева, ул. Шпак, ул. Леваневского, ул. Шмидта, ул. К. Маркса, пер. Леваневского. С 8.00 до 17.00. Причина – для ТО ТП. Количество отключенных потребителей – 627 человек.

"Краснодарские электросети" приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).