Неплановые отключения света в Динском районе на 14 августа

Неплановые отключения света в Динском районе на 14 августа

Неплановые отключения света в Динском районе на 14 августа

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7 часов назад Газета РВСДинской районКубаньэнергоНеплановые отключенияНововеличковскаяНовости Динского районаНовотитаровскаяПластуновскаяСтаромышастовская

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Нововеличковская

  • ул. Тургенева, Гоголя, Невского. С 8.00 до 17.00. Причина – Для монтажа полнофазного режима. Количество отключенных потребителей – 141 человек.

Станица Пластуновская 

  • ул. Красная, Пролетарская, Набережная, К-Маркса, Мира, Комсомольская, Красноармейская, Ленинградская, пер. Комсомольский, Красноармейский. С 8.00 до 17.00. Причина – Для замены АВ-0,4 кВ Л-6. Количество отключенных потребителей – 600 человек.

Станица Старомышастовская

  • ул. Чкалова, Садовая.. С 8.00 до 17.00. Причина – Для замены опор в пр.6-16. Количество отключенных потребителей – 114 человек.

Станица Новотитаровская

  • ул. Степная. С 8.00 до 17.00. Причина – Для обрезки веток. Количество отключенных потребителей – 30 человек.
  • ул. Восточная. С 8.00 до 17.00. Причина – Для обрезки веток. Количество отключенных потребителей – 90 человек.

Комментарии

Екатерина
Екатерина 5 часов назад

Уважаемые, краснодарские энергосети! Вы забыли предупредить Старомышастовскую, что вчера и сегодня не будет света целый день!!!! Возмущение нет предела у жителей!!!! Света нет часто, а предупреждают крайне редко!!!

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