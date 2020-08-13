Неплановые отключения света в Динском районе на 14 августа
"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.
Станица Нововеличковская
- ул. Тургенева, Гоголя, Невского. С 8.00 до 17.00. Причина – Для монтажа полнофазного режима. Количество отключенных потребителей – 141 человек.
Станица Пластуновская
- ул. Красная, Пролетарская, Набережная, К-Маркса, Мира, Комсомольская, Красноармейская, Ленинградская, пер. Комсомольский, Красноармейский. С 8.00 до 17.00. Причина – Для замены АВ-0,4 кВ Л-6. Количество отключенных потребителей – 600 человек.
Станица Старомышастовская
- ул. Чкалова, Садовая.. С 8.00 до 17.00. Причина – Для замены опор в пр.6-16. Количество отключенных потребителей – 114 человек.
Станица Новотитаровская
- ул. Степная. С 8.00 до 17.00. Причина – Для обрезки веток. Количество отключенных потребителей – 30 человек.
- ул. Восточная. С 8.00 до 17.00. Причина – Для обрезки веток. Количество отключенных потребителей – 90 человек.
Комментарии
Уважаемые, краснодарские энергосети! Вы забыли предупредить Старомышастовскую, что вчера и сегодня не будет света целый день!!!! Возмущение нет предела у жителей!!!! Света нет часто, а предупреждают крайне редко!!!