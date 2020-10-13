Неплановые отключения света в Динском районе на 14 октября

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Динская

ул. Узкая, Пушкина, ул. Кочетинская, пер. Пушкина. С 8.00 до 17.00. Причина – для установки приборов учета. Количество отключенных потребителей – 231 человек.

ул.Набережная, ул. Заречная. С 8.00 до 17.00. Причина – для установки приборов учета. Количество отключенных потребителей – 174 человека.

Станица Новотитаровская

ул.Красноармейская, ул. Краснодарская, ул. Октябрьская, ул. Коммунаров, пер.Геологов. С 8.00 до 17.00. Причина – Для БВР на КРН№4. Количество отключенных потребителей – 561 человек.

ул.Чкалова, ул. Шевченко, ул. Степная, пер.Шевченко. С 8.00 до 17.00. Причина – Для БВР на КРН№4. Количество отключенных потребителей – 207 человек.

Станица Пластуновская

ул.Базарная. С 8.00 до 17.00. Причина – Для замены РЛНД-10. Количество отключенных потребителей – 165 человек.

ул.Базарная, ул. Ленина, ул. Верхненабережная, ул. Российская, ул. Свободы, ул. Есенина, ул. Православная, ул. Народная. С 8.00 до 17.00. Причина – Для БВР на ТП ПЛ11-1125. Количество отключенных потребителей – 315 человек.

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).