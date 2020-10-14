Фото: verge.zp.ua
Неплановые отключения света в Динском районе на 15 октября
"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.
Станица Динская
- ул. Ульянова. С 8.00 до 17.00. Причина – для установки приборов учета. Количество отключенных потребителей – 99 человек.
- ул. Кирова. С 8.00 до 17.00. Причина – для установки приборов учета. Количество отключенных потребителей – 183 человека.
Станица Нововеличковская
- ул. Красная, ул. Братская, ул. Ленина, ул. Д.Бедного, ул. Плеханова, ул Советская. С 8.00 до 17.00. Причина – Для замены РЛНД. Количество отключенных потребителей – 198 человек.
- ул. Красная, ул. Братская, ул. Ленина, ул. Д.Бедного, ул. Плеханова, ул Советская. Ул. Пролетарская, ул. Широкая, ул. Ровная, ул. Пушкина, ул. Нижняя, ул. Набережная, ул. Почтовая, пер. Тихий, пер. Вишневского, пер. Первомайский, пер. Черкасский, ул. Пионерская, ул. Октябрьская, ул. Красноармейская, ул. Комсомольская. С 8.00 до 17.00. Причина – Для БВР. Количество отключенных потребителей – 2397 человек.
Станица Старомышастовская
- ул. Кржижановского, ул. Крупской. С 8.00 до 17.00. Причина – Для замены провода. Количество отключенных потребителей – 123 человека.
Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).
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