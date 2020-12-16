Неплановые отключения света в Динском районе на 17 декабря
"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей. Время отключения - с 8.00 до 17.00.
Станица Новотитаровская
- ул. Октябрьская, ул. Советская. Причина – Для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 78 человек.
- ул. Есенина, ул. Северная. Причина – Для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 12 человек.
Станица Старомышастовская
- ул. Орджонекидзе, пер. Первомайский. Причина – Для замены опоры. Количество отключенных потребителей – 84 человек.
- ул.Шевченко, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Мичурина, ул. Выгонная. Причина – Для замены ТМ. Количество отключенных потребителей – 252 человека.
Станица Динская
- ул.Кочетинская, ул. А.Туркина. Причина – Для установки узла учета. Количество отключенных потребителей – 105 человек.
Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).
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