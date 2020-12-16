Неплановые отключения света в Динском районе на 17 декабря

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей. Время отключения - с 8.00 до 17.00.

Станица Новотитаровская

ул. Октябрьская, ул. Советская. Причина – Для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 78 человек.

ул. Есенина, ул. Северная. Причина – Для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 12 человек.

Станица Старомышастовская

ул. Орджонекидзе, пер. Первомайский. Причина – Для замены опоры. Количество отключенных потребителей – 84 человек.

ул.Шевченко, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Мичурина, ул. Выгонная. Причина – Для замены ТМ. Количество отключенных потребителей – 252 человека.

Станица Динская

ул.Кочетинская, ул. А.Туркина. Причина – Для установки узла учета. Количество отключенных потребителей – 105 человек.

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).