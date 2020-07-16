Неплановые отключения света в Динском районе на 17 июля

«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Старомышастовская

ул. Чапаева, Красная, пер. Красный, Космонавтов, Шевченко, Казачья, пер. Октябрьский, Энгельса, Садовая, Мичурина, Выгонная,Пушкина, Ленина, Горького, Советская, К. Маркса, Крупской, Кржижановского, Молодежная, Октябрьская, 40 лет Победы, Фрунзе, Заречная, Шпак, Леваневского, Фурманова, Шмидта, Береговая, Кооперативная, Новая, Н. Жизнь, Светлая. С 3.00 до 12.00. Причина – для БВР работ на ТП СТМ3-427. Количество отключенных потребителей – 4833 человек.

Новотитаровская

ул. Красноармейская, Краснодарская, Кузнечная, Октябрьская, Коммунаров, пер. Геологов, Почтовая, Ленина, Луначарская, Набережная, Советская, пер. Советский, Тельмана, Черноморская, Заречная, Сельская. С 8.00 до 19.00. Причина – для БВР работ на ТП НТ3-924. Количество отключенных потребителей – 2000 человек.

ул. Королева, Солнечная, 8 Марта, Кутузова, Ейское шоссе, Широкая, Луначарского, Прогонная, Заречная, пер. Трудовой, Революционная, Выгонная, Лермонтова, Черноморская, Подгорная, Толстого, пер. Кутузова, Мира, Солидарности, Российская, Казачья, Браварца, Интернациональная, Кубанская, Ломоносова, Энгельса, пер. Новотитаровский, пер. Ленина. С 08.00 до 19.00. Причина – для БВР работ на ТП НТ7-816 иТп НТ7-145. Количество отключенных потребителей – 4008 человек.

Село Красносельское

ул. Длинная, мкрн Уютный, пер. Длинный. С 8.00 до 21.00. Причина – для установки приборов учета. Количество отключенных потребителей – 540 человек.

ул. Набережная, Длинная. С 8.00 до 21.00. Причина – для установки приборов учета. Количество отключенных потребителей – 162 человека.

Поселок Агроном

ул. Советская, Северная, Пролетарская, Мира, Молодежная, Фонарная. С 8.00 до 17.00. Причина – для переключения ПБВ. Количество отключенных потребителей – 432 человека.

"Краснодарские электросети" приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).