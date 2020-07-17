Неплановые отключения света в Динском районе на 18 и 19 июля

«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Васюринская - 18 июля

ул. Кубанская, Кирпичная, Редутская, Спартаковская, Гоголя, Филипова, Набережная, Пролетарская, Западная, Московская, Красноармейская, Интернациональная, Степная, Чапаева, Розы Люксембург, Северная, Новая, Луначарского, Ленина, Калинина. С 4.00 до 13.00. Причина – Для БВР работ на ВЛ-0,4 кВ ТП ВС6-602. Количество отключенных потребителей – 2 748 человек.

Воронцовская - 19 июля

ул.Ленина,Ровная,Космонавтов,пер.Космонавтов. С 5.00 до 17.00. Причина – Для замены опор и ответвлений. Количество отключенных потребителей – 87 человек.

"Краснодарские электросети" приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).