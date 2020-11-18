Неплановые отключения света в Динском районе на 19 ноября

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Нововеличковская

ул. Широкая, ул. Курганная, ул. Красноармейская, ул. Пионерская, ул. Д. Бедного, ул. Братская, ул. Плеханова, ул. Бежко, ул. Луначарского, ул. Краснодарская, ул. Городская, ул. Садовая. С 8.00 до 17.00. Причина – Для Монтожа опоры и подключеня ТП. Количество отключенных потребителей – 1218 человек.

Станица Динская

ул. Дружбы. С 8.00 до 17.00. Причина – Для установки приборов учета. Количество отключенных потребителей – 75 человек.

ул. Железнодорожная, ул.Садовая. С 8.00 до 17.00. Причина – Для установки приборов учета. Количество отключенных потребителей – 57 человек.

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).