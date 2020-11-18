Неплановые отключения света в Динском районе на 19 ноября
"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.
Станица Нововеличковская
- ул. Широкая, ул. Курганная, ул. Красноармейская, ул. Пионерская, ул. Д. Бедного, ул. Братская, ул. Плеханова, ул. Бежко, ул. Луначарского, ул. Краснодарская, ул. Городская, ул. Садовая. С 8.00 до 17.00. Причина – Для Монтожа опоры и подключеня ТП. Количество отключенных потребителей – 1218 человек.
Станица Динская
- ул. Дружбы. С 8.00 до 17.00. Причина – Для установки приборов учета. Количество отключенных потребителей – 75 человек.
- ул. Железнодорожная, ул.Садовая. С 8.00 до 17.00. Причина – Для установки приборов учета. Количество отключенных потребителей – 57 человек.
Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).
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