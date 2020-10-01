Неплановые отключения света в Динском районе на 2 октября
"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.
Станица Динская
- ул. Ульянова, пер. Зелёный. С 8.00 до 17.00. Причина – для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 99 человек.
- ул. Линейная. С 8.00 до 17.00. Причина – для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 168 человек.
- ул. Ломоносова, ул. Центральная, ул. Индустриальная, ул. Крестьянская, ул. Новокузнецкая, ул. Автомобилистов, ул. Заводская, пер.Заводской, пер. Кошевого, ул. Лесная, ул. Лермонтова, ул. Офицерская, ул. Российская, ул. Сельская, ул. Солнечная, ул. Тенистая. С 8.00 до 19.00. Причина – Для БВР по установке узлов учета. Количество отключенных потребителей – 1500 человек.
Дачи "Труд"
- ул.Садовая, ул. Цветочная, ул. Ягодная. С 8.00 до 17.00. Причина – для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 210 человек.
"Краснодарские электросети" приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).
Комментарии