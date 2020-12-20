Неплановые отключения света в Динском районе на 21 декабря

«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей. Время отключения – с 8.00 до 17.00.

Станица Новотитаровская

ул.Октябрьская, Советская. Причина – для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 78 человек.

ул. Свободная, ул. Привокзальная, ул. Крайняя, ул. Степная, пер. Прямой, пер. Южный. Причина – для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 150 человек.

Станица Динская

ул.Кочетинская, ул. А.Туркина. Причина – для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 105 человек.

Станица Старомышастовская

ул.Орджоникидзе, пер.Первомайский. Причина – Для замены опоры. Количество отключенных потребителей – 84 человек.

ул.Шевченко, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Мичурина, ул. Выгонная. Причина – Для замены ТМ. Количество отключенных потребителей – 252 человека.

Станица Пластуновская

ул. Средняя, ул. Черноморская. Причина – Для замены опоры. Количество отключенных потребителей – 90 человек.

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).