Неплановые отключения света в Динском районе на 22 июня

Неплановые отключения света в Динском районе на 22 июня
Фото: www.temryuk.ru

Неплановые отключения света в Динском районе на 22 июня

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51 минуту назад Газета РВСДинскаяДинской районКубаньэнергоНет светаНовости Динского районаНовотитаровскаяОтключения света 22 июняПоселок АгрономСтаромышастовская

Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Динская

  • ул. Первомайская, ул. Комсомольская, ул. Чапаева, ул. Широкая, пер. Ворошилова, пер. Некрасова, ул. Революционная, пер. Первомайский. С 8.00 до 21.00. Причина - Для установки учетов. Количество отключенных потребителей - 723 человека.

Станица Новотитаровская

  • ул. Восточная, ул. Школьная, ул. Привокзальная. Причина - Для обрезки веток. С 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей - 270 человек.
  • ул. Крупской, ул. Коммунаров, ул. Р. Люксенбург. Причина - Для замены опор и провода. С 8.00 до 21.00. Количество отключенных потребителей - 276 человек.

Станица Старомышастовская

  • пер. Леваневского, пос. Новый, ул. Заречная, ул. Шмидта, ул. Южная. Причина - Для БВР на ТП СТМ9-415. С 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей - 282 человека.

Поселок Агроном

  • ул. Молодежная, ул. Российская. Причина - Для КР ТП. С 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей - 387 человек.


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