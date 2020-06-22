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Неплановые отключения света в Динском районе на 22 июня
Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.
Станица Динская
- ул. Первомайская, ул. Комсомольская, ул. Чапаева, ул. Широкая, пер. Ворошилова, пер. Некрасова, ул. Революционная, пер. Первомайский. С 8.00 до 21.00. Причина - Для установки учетов. Количество отключенных потребителей - 723 человека.
Станица Новотитаровская
- ул. Восточная, ул. Школьная, ул. Привокзальная. Причина - Для обрезки веток. С 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей - 270 человек.
- ул. Крупской, ул. Коммунаров, ул. Р. Люксенбург. Причина - Для замены опор и провода. С 8.00 до 21.00. Количество отключенных потребителей - 276 человек.
Станица Старомышастовская
- пер. Леваневского, пос. Новый, ул. Заречная, ул. Шмидта, ул. Южная. Причина - Для БВР на ТП СТМ9-415. С 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей - 282 человека.
Поселок Агроном
- ул. Молодежная, ул. Российская. Причина - Для КР ТП. С 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей - 387 человек.
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