Неплановые отключения света в Динском районе на 24 декабря

«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей. Время отключения – с 14.00 до 17.00.

Станица Динская

ул. Кочетинская, ул. Театральная, ул. Тельмана, ул. Горького, ул. Гагарина, ул. К-Цеткин. Причина – Для ТО оборудования. Количество отключенных потребителей – 996 человек.

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).