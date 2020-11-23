Неплановые отключения света в Динском районе на 24 ноября

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Поселок Агроном

ул. Заречная. С 8.00 до 17.00. Причина – Для установки тех.учета.

Село Первореченское

ул. Суворова. С 8.00 до 17.00. Причина – Для установки тех.учета.





Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).