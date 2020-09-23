Неплановые отключения света в Динском районе на 24 сентября

«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Старомышастовская

ул.Выгонная, Мичурина, Садовая, Краснознамённая, Кирова, Чкалова, Энгельса, Мира, Куйбышева, Пролетарская, Северная, Красная, Степная, Орджонекидзе, Береговая, х.Горлочивка. С 8.00 до 17.00. Причина – Для БВР на ТП СТМ4-404. Количество отключенных потребителей – 1800 человек.

Новотитаровская

ул.Выгонная, Сельская, пер.Леваневского, пер.Кочубея. С 8.00 до 17.00. Причина – Для замены ТП. Количество отключенных потребителей – 198 человек.

ул.Ленина,Луначарского,Первомайская. С 8.00 до 17.00. Причина –Для обрезки веток. Количество отключенных потребителей – 273 человека.

ул.Российская, Браварца, Ейское Шоссе. С 8.00 до 17.00. Причина –Для перераспределения нагрузки. Количество отключенных потребителей – 108 человек.

пос. Агроном

ул.Школьная. С 8.00 до 17.00. Причина – Для обрезки веток. Количество отключенных потребителей – 69 человек.

ул.Советская, Фонарная, Северная. С 8.00 до 17.00. Причина – Для замены опоры. Количество отключенных потребителей – 180 человек.

«Краснодарские электросети» приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).