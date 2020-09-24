Неплановые отключения света в Динском районе на 25 сентября

«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Старомышастовская

ул.Красная, ул. Чапаева. С 8.00 до 16.00. Причина – Для замены провода. Количество отключенных потребителей – 87 человек.

Динская

ул. К.Маркса, ул. Рябовола, ул. Ивана Франко. С 8.00 до 17.00. Причина – Для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 81 человек.

«Краснодарские электросети» приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).