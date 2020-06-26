Неплановые отключения света в Динском районе на 26 июня

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Динская

ул.Широкая, ул. Октябрьская, пер. Морозова. С 7.00 до 21.00. Причина – для установки учетов. Количество отключенных потребителей - 219 человек.

ул. Широкая, ул. Красная, пер. Победы, ул. Революционная. С 7.00 до 21.00. Причина – для установки учетов. Количество отключенных потребителей - 171 человек.

ул. Чапаева, ул. Широкая, ул. Комсомольская, пер. Комсомольский. С 7.00 до 21.00. Причина – для установки учетов. Количество отключенных потребителей - 90 человек.

ул. Чапаева, ул. Широкая. С 7.00 до 21.00. Причина – для установки учетов. Количество отключенных потребителей - 45 человек.

ул. Кочетинская, ул. Украинская, ул. Жлобы, ул. Трудовая, ул. Восточная, пер. Трудовой, пер. Жлобы. С 8.00 до 19.00. Причина – Для КР ТП. Количество отключенных потребителей - 498 человек.

Станица Новотитаровская

ул. Луначарского. С 8.00 до 19.00. Причина – Для замены провода . Количество отключенных потребителей - 72 человека.

ул. Октябрьская, пер. Октябрьский. С 8.00 до 19.00. Причина – Для замены провода . Количество отключенных потребителей - 243 человека.

Станица Старомышастовская

ул. Куйбышева, ул. Пролетарская, ул. Садовая. С 8.00 до 19.00. Причина – Для выправки опор . Количество отключенных потребителей - 144 человека.

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).



