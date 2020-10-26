Неплановые отключения света в Динском районе на 27 октября

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Нововеличковская

ул. Виноградная, ул. Советская, ул. Толстого, ул. День Победы, ул. Шаумяна. С 8.00 до 17.00. Причина – для замены Р-10 ТП. Количество отключенных потребителей – 249 человек.

ул. Таманская, ул. Свердлова, ул. Мышастовская, пер. Гагарина, ул. Коммунальная, ул. Крупская, ул. Фрунзе, ул. Кавказская, ул. Медведовская, ул. Колхозная, ул. Шаумяна, ул. Ленина, ул. Виноградная, ул. Советская, ул. День Победы, ул. Толстого. С 8.00 до 17.00. Причина – для БВР на ТП НВ4-521. Количество отключенных потребителей – 1125 человек.

Станица Динская

ул. Энгельса, ул. Свободы. С 8.00 до 16.00. Причина – для установки приборов учета. Количество отключенных потребителей – 72 человека.

ул. Кирпичная, ул. Береговая. С 8.00 до 16.00. Причина – для установки приборов учета. Количество отключенных потребителей – 141 человек.

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).