Фото: regnum.ru
Неплановые отключения света в Динском районе на 27 января
«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.
Село Красносельское
- Все улицы. Причина – для замены Р-16. Количество отключенных потребителей – 2700 человек. Время отключения – с 0.00 до 6.00.
Дачи Труд
- ул. Садовая, ул. Веселая, ул. Солнечная, ул. Лазурная, ул. Светлая. Причина – Для установки приборов учёта. Количество отключенных потребителей – 261 человек. Время отключения – с 8.00 до 17.00.
Село Первореченское
- ул. Октябрьская, ул. Ленина. Причина – Для замены провода. Количество отключенных потребителей – 141 человек. Время отключения – с 8.00 до 17.00.
Станица Динская
- ул. Им. Героя России А.Туркина, ул. Кочетинская. Причина – Для установки приборов учёта. Количество отключенных потребителей – 105 человек. Время отключения – с 8.00 до 17.00.
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