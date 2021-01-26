Неплановые отключения света в Динском районе на 27 января

Неплановые отключения света в Динском районе на 27 января
Фото: regnum.ru

Неплановые отключения света в Динском районе на 27 января

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8 часов назад 27 января нет светаГазета РВСДачи ТрудДинскаяДинской районКубаньэнергоНовости Динского районаОтключения светаРоссетиСело КрасносельскоеСело Первореченское

«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей. 

Село Красносельское

  • Все улицы. Причина – для замены Р-16. Количество отключенных потребителей – 2700 человек. Время отключения – с 0.00 до 6.00.

Дачи Труд

  • ул. Садовая, ул. Веселая, ул. Солнечная, ул. Лазурная, ул. Светлая. Причина – Для установки приборов учёта. Количество отключенных потребителей – 261 человек. Время отключения – с 8.00 до 17.00.

Село Первореченское

  • ул. Октябрьская, ул. Ленина. Причина – Для замены провода. Количество отключенных потребителей – 141 человек. Время отключения – с 8.00 до 17.00.

Станица Динская

  • ул. Им. Героя России А.Туркина, ул. Кочетинская. Причина – Для установки приборов учёта. Количество отключенных потребителей – 105 человек. Время отключения – с 8.00 до 17.00.

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