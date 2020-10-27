Неплановые отключения света в Динском районе на 28 октября

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Васюринская, поселок Дорожный

ул.Дорожная, ул. Крайняя, ул. Светлая, ул. Мира, ул. Кирпичная, ул. Новая. С 8.00 до 17.00. Причина – Для подключения новой ТП. Количество отключенных потребителей – 237 человек.

Станица Старомышастовская

ул.Садовая, ул. Пушкина, ул. Выгонная. С 8.00 до 17.00. Причина – Для замены проводов. Количество отключенных потребителей – 120 человек.

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).