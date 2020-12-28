Неплановые отключения света в Динском районе на 29 декабря

«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Старомышастовская

ул.Орджоникидзе, пер.Первомайский. Причина – Для замены опоры. Время отключения - с 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей – 84 человека.

Станица Новотитаровская

ул.Тельмана, ул. Революционная, ул. Выгонная. Причина – Для установки прибора учёта. Время отключения - с 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей – 237 человек.

Станица Нововеличковская

ул.Бежко. Причина – Для замены опоры. Время отключения - с 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей – 129 человек.

Дачи Труд

ул.Лазурная. Причина – Для установки прибора учёта. Время отключения - с 12.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей – 54 человека.

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).