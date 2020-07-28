Неплановые отключения света в Динском районе на 29 июля

Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Село Первореченское

ул.Ленина, Садовая, Тополиная, Вишневая, Косомольская, Короткая, Калинина, Набережная, Береговая. С 8.00 до 17.00. Причина – Для подключения шлефов на оп.№4. Количество отключенных потребителей – 10092 человек.

Станица Пластуновская

ул. Театральная, Базарная, Сквозная, Колхозная. С 8.00 до 17.00. Причина – Для переключения анцапфы тр-ра. Количество отключенных потребителей – 351 человек.

ул. Театральная, Базарная, Краснодарская, Морозова. С 8.00 до 17.00. Причина – Для переключения анцапфы тр-ра. Количество отключенных потребителей – 597 человек.

Село Красносельское

ул. Ленина, Шевченко, Советская, Красная, Кирова, Мира. С 7.00 до 21.00. Причина – Для установки приборов учёта. Количество отключенных потребителей – 291 человек.

МКР Северный ул. Новая, Советская. С 7.00 до 21.00. Причина – Для установки приборов учёта. Количество отключенных потребителей – 102 человека.

"Краснодарские электросети" приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).



