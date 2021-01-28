Неплановые отключения света в Динском районе на 29 января

Неплановые отключения света в Динском районе на 29 января

Неплановые отключения света в Динском районе на 29 января

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«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей. Время отключения – с 8.00 до 17.00.

Поселок Зарождение

  • ул. Заречная. Причина отключения – для демонтажа ВВ учета на опоре № 50.

Поселок Кочетинский

  • ул. Динская, ул. Заречная, ул. Суворовская. Причина отключения – для демонтажа ВВ учета на опоре № 50.

Село Первореченское

  • ул. Суворова. Причина отключения – для демонтажа ВВ учета на опоре № 50.

Станица Динская

  • ул. Андрея Туркина. Причина отключения – для демонтажа ВВ учета на опоре № 50.

Станица Нововеличковская

  • ул. Красная, ул. День Победы, ул. Энгельса, ул. Казачья, ул. Шевченко. Причина отключения - Для выправки опоры № 10 и замены провода оп. 6 – оп. 10;
  •  ул. Пролетарская, ул. Бежко. Причина отключения – для установки узла учета на опоре № 1/1.

Хутор Карла Маркса

  • ул. Белевцы. Причина отключения – для установки узла учета на опоре № 38 и монтажа провода оп. 33 – оп. 38.

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