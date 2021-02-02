Неплановые отключения света в Динском районе на 3 февраля
«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.
Станица Динская
- ул. Динская, ул. Хлеборобная. Для установки узла учета. Время отключения – с 8.00 до 17.00.
Поселок Украинский
- х. Первомайский, ул. Первомайская, ул. Вишневая. Для замены провода, выправки опор. Время отключения – с 8.00 до 19.00.
Поселок Агроном
- ул. Молодежная, ул. Пролетарская. Для установки узла учета. Время отключения – с 8.00 до 17.00.
Станица Новотитаровская
- ул. Снежная, ул. Певекская, ул. Эвенская, ул. Ултарская, ул. Кирова. Для переноса СИП с опоры СВ-95 на опору СВ-110. Время отключения – с 8.00 до 19.00.
Село Красносельское
- ул. Молодежная, ул. Гагарина, ул. Садовая. Для замены провода и опор. Время отключения – с 8.00 до 17.00.
Село Первореченское
- ул. Ленина. Для обрезки веток. Время отключения – с 8.00 до 17.00.
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