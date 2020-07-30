Неплановые отключения света в Динском районе на 31 июля

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Село Красносельское

ул. Набережная. С 7.00 до 21.00. Причина – Для установки приборов учёта. Количество отключенных потребителей – 57 человек.

ул. Школьная. С 7.00 до 21.00. Причина – Для установки приборов учёта. Количество отключенных потребителей – 54 человек.

ул. Садовая. С 7.00 до 21.00. Причина – Для установки приборов учёта. Количество отключенных потребителей – 72 человека.

ул Кирова МКР Молодежный. С 7.00 до 21.00. Причина – Для установки приборов учёта. Количество отключенных потребителей – 123 человека.

ул. Замышевского. С 7.00 до 21.00. Причина – Для установки приборов учёта. Количество отключенных потребителей – 48 человек.

мкр. Молодежный, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Садовая, ул. Шевченко, ул. Гагарина, ул. Длинная, мкр. Светлый, ул. Комарова, ул. Пушкина, мкр Пушкина, ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Замашевского, ул. Набережная. С 7.00 до 21.00. Причина – Для БВР на ВЛ-0,4 Л-2 ТП НС19-3-60.ВЛ 0,4 Л-1 ТП НС19-3-71. Количество отключенных потребителей – 2460 человек.

Станица Нововеличковская

ул.Тургенава ул.Выгонная ул.Лермонтова. С 8.00 до 17.00. Причина – Для монтожа полнофазного режима. Количество отключенных потребителей – 180 человек.

ул.Тургенава ул.Петровского. С 8.00 до 17.00. Причина – Для БВР на ВЛ 0,4кВ Л-2от ТП НВ4-503. Количество отключенных потребителей – 108 человек.

Станица Новотитаровская

ул.Привокзальная ул.Ленина ул.Октябрьская. С 8.00 до 17.00. Причина – Для замены выходов. Количество отключенных потребителей – 216 человек.

Поселок Зарождение

ул. Крымская, ул. Ялтинская, ул. Солнечная, ул. Центральная, ул. Набережная, пер. Школьный, ул. Садовая, ул. Береговая, пер. Вишневый. С 7.00 до 21.00. Причина –Для замены КТП АГ3-119. Количество отключенных потребителей – 993 человека.

"Краснодарские электросети" приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).



























