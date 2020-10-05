Неплановые отключения света в Динском районе на 6 октября

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Динская

ул. Динская, ул. Коммунальная, ул. Краснодарская, ул. Ленина. С 8.00 до 19.00. Причина – Для установки приборов учёта. Количество отключенных потребителей – 198 человек.

ул.Береговая, пер. Гастелло. С 8.00 до 19.00. Причина – Для установки приборов учёта. Количество отключенных потребителей – 132 человека.

Станица Старомышастовская

ул. Красная, ул. Кржижановского, пер.Октябрьский. С 8.00 до 17.00. Причина – Для ТО ТП. Количество отключенных потребителей – 309 человек.

Станица Новотитаровская

ул. Выгонная. С 8.00 до 19.00. Причина – Для установки приборов учёта. Количество отключенных потребителей – 135 человек.

Дачи х.Миловидово

ул. Абрикосовая, ул. Восточная.. С 8.00 до 19.00. Причина – Для установки приборов учёта. Количество отключенных потребителей – 60 человек.

"Краснодарские электросети" приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).



