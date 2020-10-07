Неплановые отключения света в Динском районе на 8 октября

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Динская

ул. Северная, ул. Запорожская, пер. Бондаря. С 8.00 до 17.00. Причина – для установки приборов учета. Количество отключенных потребителей – 186 человек.

Станица Старомышастовская

ул. Чапаева. С 8.00 до 19.00. Причина – для замены трансформатора. Количество отключенных потребителей – 84 человека.

Станица Васюринская

ул. Центральная. С 8.00 до 19.00. Причина – для ТО ВЛ и перераспределение нагрузок. Количество отключенных потребителей – 156 человек.

ул. Дорожная, ул. Крайняя, ул. Светлая, ул. Мира. С 8.00 до 17.00. Причина – для ТО ВЛ и перераспределение нагрузок. Количество отключенных потребителей – 123 человека.

"Краснодарские электросети" приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).