Неправильно припарковался – получи штраф!

Многие жители Динского района регулярно ездят в Краснодар. Кто-то там работает, у кого-то родственники там живут, кто-то погулять, закупить продукты.

Теперь всем автомобилистам придется вспоминать правила парковки. Потому что с 8 февраля в Краснодаре будут штрафовать за нарушение правил стоянки и остановки транспорта. Данная процедура будет проходить в автоматическом режиме.

Штраф составляет 1500 рублей.

С помощью программы «Безопасный регион» на камерах фиксируются государственный номер автомобиля, геолокация и время снимка. Если будет зарегистрировано два фотофакта нарушения, владельца авто привлекут к ответственности.

Сейчас в краевой столице работают четыре комплекса фото- и видеофиксации для автомобилей и еще два комплекса для пеших инспекторов. Возможность фиксации – около 1000 фотофактов нарушений в день.