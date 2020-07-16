Неразбериха со знаками и разметкой в Динской. Какие последствия?

Утро 16 июля в редакции «РВС» началось с сообщений динчан о том, что теперь на перекрестке Красной и Красноармейской регулируют дорожное движение другие знаки и разметка.

«Одностороннее движение открыли и уже есть первые ударенные», – рассказал местный житель.

«15 июля вечером не было, а утром 16-го стало», – отмечает второй.

В администрации информацию об изменениях пока не предоставили. Накануне в официальных источниках Динского сельского поселения тоже не предупреждали.

Сейчас происходит путаница. Почему, объясняем.

Утром подписчик скинул фотографию, где знак «Въезд запрещен» уже распакован, соответственно, начал действовать. И если раньше можно было повернуть с Красной на Красноармейскую в сторону рынка, то теперь из-за кирпича въезд запрещен.

Те, кто ехал с Красной или с противоположной стороны Красноармейской (от Октябрьской), заезжать на участок, где находится загс, уже не имеют права. Кроме этого, возле самого загса уже есть разметка, которая указывает, в каком направлении разрешено ехать. Согласно ей, водители могут занимать обе полосы, так как у них одностороннее движение (см. фото).

Но не тут-то было. Ситуация оказалась сложнее. Позже на «кирпич» и другие знаки, запрещающие въезд на Красноармейскую в сторону рынка, опять надели черную пленку.

Как в итоге ездить водителям, непонятно. Одностороннее движение соблюдают только те, кто видит разметку возле загса. А те, кто едет с Красной или с другой стороны Красноармейской, – нет. Так как знаки, указывающие на это, отсутствуют. Точнее, заклеены.

Из-за этого сегодня произошло уже несколько ДТП. И неизвестно, сколько случится еще. А пока разметка и дальше не соответствует знакам. Советуем планировать свой маршрут, не заезжая на Красноармейскую.

“РВС” послала запрос в ОМВД по Динскому району. В нем попросила разобраться в сложившейся ситуации и организовать регулировку движения сотрудником правоохранительных органов на данном перекрестке.