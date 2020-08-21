Несколько ДТП в Динском районе за один день. Место и причины

20 августа выдалось насыщенным на дорожно-транспортные происшествия.

В 18.00 авария произошла на пересечении улиц Красной и Кирпичной в Динской. В социальных сетях “РВС” о ней массово сообщали подписчики.

“В ДТП задействованы три машины”, – писали они.

“Только вчера с мужем обсуждали этот светофор. Его каждый день в районе 17 часов отключают. Почему? Движение машин еще большое, сама со страхом ежедневно пересекаю этот перекресток при выключенном светофоре. Вот и итог: очередная авария”, – отметила одна из динчанок.

В ГИБДД Динского района дали официальный комментарий по этому ДТП.

На перекрестке неравнозначных дорог водитель "Ниссана" не уступила дорогу автомобилю БМВ, который двигался по главной со стороны администрации в сторону стадиона.

БМВ отбросило в правую сторону, где он столкнулся с "Фольксвагеном", который стоял на перекрестке.

В результате ДТП пострадали пассажир автомобиля БМВ и водитель "Ниссана". У них повреждения различной степени тяжести. Первый госпитализирован в Динскую ЦРБ, вторая за медицинской помощью обратилась в медучреждение самостоятельно.





«Уважаемые водители! Помните о важности соблюдения ПДД. Четко следуйте требованиям знаков дорожного движения, будьте внимательными и осторожными», – напоминает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.

Немного позже, в 18.20, ДТП произошло и в Новотитаровской на ул. Выгонной. Водитель «Хундай-Акцент» сбила 12-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть дороги в неположенном месте.

У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, госпитализирована в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые родители! Чаще напоминайте детям основные правила дорожного движения. Научите несовершеннолетних безопасно переходить проезжую часть дороги», – Виктор Моренченко.

Ранее мы писали, что кроме этих аварий, недалеко от Пластуновской машина врезалась в "КамАЗ".