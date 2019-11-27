Несколько советов, как привести себя в порядок к Новому году

До Нового года остался почти месяц. В ночь с 31 декабря на 1 января хочется прекрасно выглядеть, ведь не зря же говорят: как встретишь, так и проведешь...

Именно поэтому «РВС» подготовила для вас советы, которые помогут за 30 дней привести себя в порядок и замечательно чувствовать себя в конце года.

Самыми эффективными из них являются физические нагрузки и корректировка питания.

Пищевому мусору – нет

Чтобы результат был заметен, из своего рациона стоит убрать пищевой мусор. Это те продукты, которые не приносят никакой пользы для организма. Вот что стоит исключить:

• еду из ресторанов быстрого питания;

• замороженные полуфабрикаты (пельмени, готовые блинчики, котлеты и т.п.);

• консервы (рыбные, мясные, паштет, джем, варенья в баночках);

• хрустящие снеки (чипсы, сухарики, хлопья и другие готовые завтраки);

• продукты быстрого приготовления (каши-минутки, заварные пюре);

• соусы и продукты, содержащие трансжиры (кетчуп, майонез, маргарин);

• колбасные изделия;

• газированные напитки, пакетированные соки и алкоголь;

• кондитерские изделия из белой пшеничной муки.

От готовых десертов и сладостей тоже стоит отказаться. Это быстрые углеводы, которые легко усваиваются и имеют высокий гликемический индекс. То есть чем чаще мы их едим, тем быстрее и больше хочется опять.

Что же тогда есть?

Полезную пищу. Вот несколько правил здорового питания.

Используйте только свежие натуральные продукты. Запеченное в духовке мясо гораздо лучше колбасы. Готовьте самостоятельно. Сегодня есть множество источников, где рассказывают о вкусных, правильны и быстрых рецептах.

Заменяйте рафинированные продукты. То есть те, которые подвергались обработке (очищались, шлифовались, пропаривались) и потеряли свою пользу. Вместо белого батона съешьте лучше кусочек цельнозернового хлеба, вместо белого риса - бурый.

Ежедневно употребляйте овощи и фрукты. Это клетчатка, которая необходима организму. К тому же яблоки, например, могут стать прекрасной альтернативой сладкому.

Ешьте белковую пищу: мясо, рыбу и морепродукты.

Настройте режим. Старайтесь есть 3-4 раза в день. Постоянно не перекусывайте, но и долго не голодайте.

Не перебарщивайте с солью. Она задерживает жидкость в организме.

Соблюдайте водный баланс. Пейте необходимое количество воды. Обычно оно рассчитывается так: 35 мл жидкости на 1 кг веса.

Еду варите, готовьте на пару или запекайте в духовке. Избегайте жарки.

Не стоит сразу себя во всем ограничивать. Убирать пищевой мусор из рациона необходимо постепенно. Только избавив себя от сладостей, можно уже добиться результатов, а если применять все в комплексе, тогда заметных изменений точно не избежать.

Спорту – да

Физическая нагрузка должна быть разумной. Не мучайте свой организм жесткими тренировками. Тем более если вы только начинаете заниматься. Упражнения не только подтянут ваше тело, но и укрепят здоровье.

Вот несколько советов, чтобы этому поспособствовать.

• Делайте зарядку.

• Бегайте.

• Ходите по лестнице. Если получится, перешагивайте несколько ступенек сразу.

• Отжимайтесь.

• Качайте пресс, спину, делайте скручивания и стойте в планке.

• Приседайте.

Интернет-издание "Лайфхакер" опубликовало универсальную тренировку, которая подойдет даже начинающим спортсменам.

Вариант № 1. Кардионагрузка

"Будет достаточно 20–30 минут интервального бега или подъёма по лестнице 2–3 раза в неделю. Перед кардионагрузкой желательно сделать простую разминку и динамическую растяжку, после — основательную статическую растяжку".

Вариант №2. Силовая тренировка

Кардиоупражнения в лёгком темпе — 5 минут. Три подхода по 15 отжиманий. Три подхода по 15 обратных отжиманий. Три похода по 10 медленных скручиваний. 6–12 повторов планки по 15 секунд. Три подхода по 12 приседаний. Три подхода по 10–12 зашагиваний на возвышенность на каждую ногу. Растяжка.

Количество подходов и повторений может варьироваться.

Самое главное правило при соблюдении этих основных двух советов – расходуйте калорий больше, чем потребляете.

Старайтесь не сидеть на месте, чаще ходите, двигайтесь, и тогда красивый внешний вид и прекрасное самочувствие в новом году вам точно обеспечены.

