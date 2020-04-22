Несвоевременная уплата коммунальных платежей. Вопросы и нюансы

2 апреля этого года вышло постановление правительства РФ*, согласно которому до 1 января 2021 года не будут начисляться пени, штрафы и неустойки за несвоевременную и (или) неполную оплату коммунальных услуг и взносов за капремонт.

Временно не применяются:

положения договоров, заключенных в соответствии с законодательством РФ о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, устанавливающие право поставщиков коммунальных ресурсов на взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, обязательств по оплате коммунальных ресурсов;

положения договоров управления многоквартирными домами, устанавливающие право лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, на взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение;

взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.

В Сети распространяется фотография письма, в котором ПАО «ТНС Энерго Кубань» отказывает потребителям предоставлять отсрочку по оплате за потребленную электрическую энергию и неначислении пени за ранее неисполненные обязательства.

«Сроки оплаты электрической энергии должны соблюдаться в соответствии с условиями ранее заключенных договоров энергоснабжения. При нарушении сроков будут начисляться пени в порядке и сроке, установленными заключенными договорами», – говорится в нем.

Там же отмечено, что, если сроки нарушены, фирма намерена ограничить поставки электроэнергии до момента оплаты полной задолженности.

Почему произошел такой общественный резонанс, специалисты ПАО «ТНС энерго Кубань» объяснили в своем официальном аккаунте в инстаграме.

«В социальных сетях распространяется информация о том, что ПАО “ТНС энерго Кубань”, вопреки постановлению правительства № 424, продолжает начислять пени и планирует вводить ограничение режима потребления, о чем информирует своих потребителей.

Указанная информация была направлена исключительно юридическим лицам, в отношении которых указанным постановлением правительства не установлен мораторий на начисление пени и введены ограничения режима потребления при возникновении задолженности за потребленную электроэнергию.

ПАО “ТНС энерго Кубань” строго соблюдает нормы действующего законодательства и в период с 01.04.2020 по 01.01.2021 приостанавливает в отношении физических лиц – потребителей коммунальной услуги, в том числе в нежилых помещениях, а также лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами (УК, ТСЖ, ЖСК), начисление пеней и введение ограничения режима потребления электрической энергии при возникновении задолженности за потребленную электроэнергию», – говорится в обращении к потребителям.

При этом оплачивать счета рекомендуется вовремя. Это можно сделать онлайн на их сайте или в мобильном приложении.

Так ли это, «РВС» узнала у юриста Аллы Геони (юридическая компания «Аргумент»).

«В постановлении действительно не сказано, что начисление пеней и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг для юридических лиц будет приостановлено. Четко написано: "пользователям помещений многоквартирных и жилых домов". Это однозначно жилая некоммерческая недвижимость, ею владеют граждане. Поэтому все это постановление распространяется только на них», – рассказала специалист.





*Постановление правительства РФ от 02.04.2020 г. № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»