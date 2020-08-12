Нет воды. В Динской при строительстве спорткомплекса повредили трубу

12 августа 2020 года отключено водоснабжение в районе консервного завода. Причина – повреждение магистральной трубы при строительстве спорткомплекса.

Специалисты МУП "Динкомтепло" уже работают на месте. Будет заменено 40 метров трубы.

Время отключения – до окончания ремонтных работ.

Администрация Динского сельского поселения приносит свои извинения за доставленные неудобства!

УТОЧНЕНИЕ: информация об отключении была взята в официальном аккаунте инстаграм администрации Динского сельского поселения. Через некоторое время, пост в аккаунте был откорректирован и, если изначально причина отключения была указана как "повреждение магистральной трубы при строительстве храма", позже оказалось, что повреждение возникло при строительстве спорткомплекса



