Нет воды. В Динской при строительстве спорткомплекса повредили трубу

Нет воды. В Динской при строительстве спорткомплекса повредили трубу
Фото: администрация Динского поселения

Нет воды. В Динской при строительстве спорткомплекса повредили трубу

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6 часов назад 12 августаГазета РВСДинскаяДинской районМУП ДинкомтеплоНовости Динского районаОтключение воды

12 августа 2020 года отключено водоснабжение в районе консервного завода. Причина – повреждение магистральной трубы при строительстве спорткомплекса.

Специалисты МУП "Динкомтепло" уже работают на месте. Будет заменено 40 метров трубы.

Время отключения – до окончания ремонтных работ.

Администрация Динского сельского поселения приносит свои извинения за доставленные неудобства!

УТОЧНЕНИЕ: информация об отключении была взята в официальном аккаунте инстаграм администрации Динского сельского поселения. Через некоторое время, пост в аккаунте был откорректирован и, если изначально причина отключения была указана как "повреждение магистральной трубы при строительстве храма", позже оказалось, что повреждение возникло при строительстве спорткомплекса

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Комментарии

Пушкин
Пушкин 4 часа назад

надо.голову себе повредить!!

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