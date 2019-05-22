Неудачное свидание закончилось побоями и грабежом

В конце прошлого года в райцентре произошел инцидент. Между мужчиной и женщиной, которые ранее были знакомы, случилась ссора. В ходе распития спиртных напитков начался конфликт — мужчина пытался отнять золотую цепочку и крестик, а его визави — спрятать. Когда не получилось найти словесный консенсус, он ударил ее в челюсть, украл ювелирные изделия, чуть позже сдал их в ломбард.

Как рассказал «РВС» заместитель прокурора района Николай Рафиков, им утверждено обвинительное заключение в отношении жителя станицы Динской, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).

«Предварительным следствием установлено, что 24 декабря 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по месту своего жительства в станице Динской применил насилие, опасное для жизни и здоровья в отношении потерпевшей, нанеся последней удар в область челюсти, а затем открыто похитил ювелирные украшения последней. Сумма причиненного ущерба составила 17 454 рубля.

Материалы уголовного дела направлены в Динской районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет», – прокомментировал «РВС» Николай Рафиков.