Невыплаты льгот ветеранам труда — в чем проблема?

В редакцию «РВС» обратился давний читатель с наболевшим вопросом. По его словам, в течение определенного времени ему не выплачивали ветеранские льготы, равно как и его жене. Пообщавшись с другими льготниками, он выяснил, что проблема коснулась не только его. Мужчина обратился в соцзащиту с требованием пояснить, куда делись выплаты. Из соцзащиты ветерана труда отправили в райгаз проверять все задолженности и невыплаты. По сохраненным квитанциям стало понятно, что задолженностей не имеется, однако выплат до сих пор нет. Мужчина считает, что компетентные органы таким образом пренебрегают федеральным законодательством.

Редакция «РВС» обратилась в социальную защиту с просьбой пояснить происходящее. В соцзащите ответили, что все январские выплаты уже были произведены, задержки могли возникнуть только в связи с праздниками и последующим финансированием выплат. Также в соцзащите пояснили, что по всем вопросам необходимо обращаться напрямую к сотрудникам. Связано это со многими факторами. Если говорить про коммунальные льготы, то стоит пояснить, что у всех льготников сумма будет разная – из-за разных составов семьи, жилищных условий, площади жилья, коммунальной обеспеченности (например, отопление) и т. д. Также с прошлого года изменился перерасчет выплат – ко всему прочему считываются расходы на долю льготника и прочие изменения. Если раньше производили выплаты по нормативному тарифу, то сейчас смотрят на фактические суммы оплаты по адресам. Льготники не имеют права получать выплаты на всю семью – они имеют право получать определенную сумму только для себя. Если, условно, выплатили тысячу рублей на семью из пяти человек, то доля льготника там лишь одна пятая. И так по каждой услуге.

Каждый месяц коммунальные службы предоставляют сведения в соцзащиту не только о суммах фактической оплаты, но и о наличии задолженностей. Со всеми коммунальными службами составлен договор, по которому соцзащита предоставляет файлы по льготникам, в которых есть графа «Наличие задолженностей». Если коммунальные службы заявляют, что у определенного абонента имеется задолженность по той или иной услуге, то автоматически в базе данных соцзащиты данные обрабатываются и услуга выплаты льгот закрывается до выяснения обстоятельств, пока человек не объяснит: либо он погасил задолженность, либо он заключил соглашение о рассрочке. Бывали случаи, когда коммунальные службы ошибались: они ставили задолженность, выплаты прекращались, льготник приходил с квитанциями, и выяснялось, что он не являлся должником. Как только этот вопрос решается, соцзащита возвращает все выплаты с того момента, когда они были приостановлены. По новому порядку это носит заявительный характер – необходимо написать заявление и предоставить квитанции. Для соцзащиты задолженностью считается три и более месяцев невыплат по коммунальным услугам, тогда как для некоторых коммунальных служб сроком задолженности может считаться и один месяц невыплат. Как правило, эти порядки соблюдаются, однако случаются ошибки.

Как итог: при задержке выплат коммунальных льгот первым делом необходимо обратиться в социальную защиту с требованием пояснить, почему выплаты задерживаются. И именно от этой инстанции в дальнейшем идет разбирательство в случившемся.