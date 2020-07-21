Низкое напряжение, отключения света. Ответы на вопросы жителей

Вопросы, связанные с электроэнергией, поступают в «РВС» с завидной регулярностью. Низкое напряжение в сети, отключения света – наиболее популярные из них. Мы собрали несколько обращений от жителей и переадресовали их в «Кубаньэнерго», где нам прояснили некоторые моменты.

- В пиковые нагрузки напряжение падает. Что делать? Есть ли возможность его повысить?

Среди потребителей электроэнергии немало тех, кто превышает разрешенную и допустимую договором мощность; тех, кто незаконно пользуется электроэнергией, тем самым значительно увеличивая нагрузку на сеть. Незаконное подключение к электросетям и неучтенное потребление электроэнергии влекут за собой снижение как надежности, так и качества электроснабжения.

Следует принять во внимание и тот факт, что на качество энергоснабжения может влиять ряд факторов.

Во-первых, состояние внутридомовых сетей. Нередко в домах используется алюминиевая проводка недостаточного сечения, проложенная еще со времен постройки домов. Чаще всего она сильно изношена и не рассчитана на современные энергоемкие приборы. Ответственность за состояние внутридомовых сетей в соответствии с жилищным законодательством несет управляющая компания либо собственник домовладения.

Во-вторых, с каждым годом потребители используют все больше электроприборов, что может привести к перегрузам в работе энергооборудования и негативно сказаться на качестве энергоснабжения. Эти факторы в совокупности способствуют повышению нагрузок на сети, особенно в сезон пиковых нагрузок. Ведь передача электроэнергии рассчитана по заявленной мощности, в соответствии с заключенными договорами.

Решить вопрос недостатка мощности можно, обратившись в электросетевую компанию с заявкой на увеличение мощности. Данная заявка может стать основанием для энергокомпании провести реконструкцию линии электропередачи, тем самым повысив ее пропускную способность и улучшив качество энергоснабжения.

Способы увеличения мощности электроснабжения частного дома

Увеличение мощности путем подачи заявки в электросетевую компанию. Для этого необходимо собрать пакет документов и составить заявление по установленному образцу. Если запрашиваемая мощность не будет превышать 15 кВт, то стоимость мероприятий составит 550 рублей.

С 1 июля 2020 года упрощен порядок техприсоединения к электросетям для физических лиц, малого и среднего бизнеса. Заявки подаются только в электронном виде, при этом полностью исключен бумажный документооборот.

Ключевые нововведения:

- Подача электронных заявок

- Полное исключение бумажного документооборота

- Заключение договора путем оплаты счета

- Установка приборов учета сетевой компанией и гарантирующим поставщиком

- Взаимодействие с энергосбытовой организацией через сетевую компанию

Изменения предусмотрены постановлением правительства РФ № 262 от 10.03.2020 г. Они касаются физлиц (до 15 кВт по 3-й категории надежности), а также юрлиц и ИП (до 150 кВт по 2-й и 3-й категориям надежности).

Подать заявку удобнее через обновленный Портал-ТП.РФ

Прием заявок на технологическое присоединение для потребителей, которым необходима мощность до 150 киловатт, осуществляется только:

•через личный кабинет на сайте kubanenergo.ru

•через личный кабинет на портал-тп.рф

•через мобильное приложение «Россети»

Пошаговая видеоинструкция для регистрации в личном кабинете и через мобильное приложение представлена на сайте kubanenergo.ru в разделе «Технологическое присоединение».

Договор между сетевой организацией и заявителями заключается путем оплаты заявителем выставляемого сетевой организацией счета за технологическое присоединение (полностью или частично). Счет на оплату заявителю необходимо оплатить в течение 5 рабочих дней.

Если заявитель не производит оплату, заявка аннулируется. Потребитель может отслеживать этапы исполнения поданной им заявки через личный кабинет, в разделе «Статус рассмотрения заявки на технологическое присоединение».

После завершения процедуры техприсоединения заявитель вправе обратиться к сетевой организации с требованием предоставления документов, которые были размещены сетевой организацией (гарантирующим поставщиком) в личном кабинете потребителя, на бумажном носителе.

Этапы увеличения мощности электроснабжения частного дома

В первую очередь необходимо установить объем мощности, который нужен дому. Для этого следует сложить мощность всех регулярно использующихся электроприборов. Затем необходимо пройти процедуру, включающую следующие шаги:

подготовку и подачу пакета документов в электросетевую организацию;

получение технических условий;

разработку и согласование проекта электроснабжения частного дома (при необходимости);

выполнение технических мероприятий;

получение актов от сетевой компании;

подачу документов в энергоснабжающую компанию для внесения изменений в договор.

Разработка проекта и электромонтажные работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими допуски СРО.

- По какому принципу выбирают, какой трансформатор менять, а какой нет?

Два раза в год специалисты производят замеры нагрузки в часы максимума. На основании полученных данных планируется комплекс технических мероприятий, в том числе замена трансформатора, если он загружен на 90 и более процентов. Замена трансформаторов также производится в процессе технологического присоединения новых абонентов.

- О плановых и неплановых отключениях электроэнергии. Почему работы проводятся довольно продолжительное время, например, с 8.00 до 17.00, нельзя ли их проводить по полдня?

На балансе Динского РЭС состоят 15 высоковольтных подстанций, порядка 700 трансформаторных подстанций, более 2,7 тысячи километров ЛЭП. Все это оборудование требует своевременного техобслуживания, планового ремонта. Кроме того, реализуются и другие производственные программы по строительству и реконструкции энергообъектов, проводится масштабная установка многофункциональных приборов учета, так называемых «умных» счетчиков. Выполнение работ «по полдня» неэффективно. При составлении графиков работ специалисты стараются синхронизировать все технические мероприятия, чтобы максимально эффективно использовать время и выполнить весь запланированный объем работ.

Для информирования населения работает круглосуточная горячая линия 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).

- Что делается в районе, чтобы повысить надежность?

Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей на территории Динского района разработан и частично реализован комплекс технических мероприятий. На развитие и плановый ремонт электросетевого хозяйства Динского района «Россети Кубань» направила свыше 35 миллионов рублей.

В 2020 году в Динском районе реконструируют девять объектов распределительной сети, а также построят более 11 км воздушной линии классом напряжения 10 кВ от подстанции «Старокорсунская».

Планом ремонтной программы на 2020 год предусмотрен капитальный ремонт четырех транзитных линий электропередачи 35 кВ: «Старокорсунская – ЖБИ», «Лорис – Биофабрика» с отпайкой на подстанцию НС-9, «Старокорсунская – хутор Ленина» с отпайкой на подстанции «Виктория», кабельно-воздушной линии 110 кВ «Витаминкомбинат – Нововеличковская», а также ремонт основного и вспомогательного оборудования пяти крупных питающих центров, среди которых подстанции 110 кВ «Нововеличковская» и 35 кВ «Агроном-2», «Пластуновская».

В сетях низкого напряжения энергетики проведут капремонт 67 воздушных линий 0,4 и 10 кВ и 65 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

В связи с активным развитием и застройкой особое внимание будет уделено электросетевой инфраструктуре поселка Южного в пригороде Краснодара. В частности, здесь проведут проектно-изыскательные работы по строительству четырех кабельных линий 10 кВ от подстанции 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых блочно-комплектных распределительных пунктов, а также реконструируют участок действующей воздушной линии 10 кВ. В рамках ремонтной программы-2020 на территории поселка предусмотрен ремонт трех линий электропередачи 0,4 кВ с заменой 10 км провода на современный изолированный.

По состоянию на 1 июля 2020 г. мероприятия по реализации ремонтной программы выполнены на 64 %.

В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Динского района реализуются энергосервисные контракты (ЭСК). В Динском РЭС были реализованы контракты в 2015 и 2017 годах, в итоге установили 1418 приборов учета. Как один из результатов – многократное уменьшение жалоб со стороны потребителей по качеству электроэнергии в сети. В настоящий момент в Динском РЭС проводится ЭСК по 14 фидерам с планируемой установкой 9330 приборов учета. Строительно-монтажные работы по этому контракту планируется завершить до 30 сентября 2020 года.

Чтобы обеспечить безопасное производство работ, специалисты вынуждены временно ограничивать электроснабжение потребителей. Просим жителей отнестись с пониманием к возможным временным неудобствам.