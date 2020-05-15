"Ночь музеев" в Динском районе пройдет в режиме онлайн

"Ночь музеев" в Динском районе пройдет в режиме онлайн

  53
8 часов назад "Ночь музеев" в Динском районеАкция "Ночь музеев"Газета РВСДинской краеведческий музейДинской районНовости Динского района

Динской краеведческий музей информирует.

В связи с распространением коронавирусной инфекции, ежегодная культурная акция «Ночь музеев» будет проходить в онлайн-формате.

Состоится она 16 мая с 14.00 до 24.00.

Основная тема – «Символы эпохи победителей».

В программе Динского историко-краеведческого музея будут представлены:

  • репортажи о медицинских работниках и педагогах в годы Великой Отечественной войны;
  • литературно-музыкальная композиция «О войне, дружбе и любви»;
  • презентации, репортажи творческих людей Динского района;
  • театральное кукольное представление;
  • песни о войне в исполнении бардов Динского района.

Все это покажут на странице в Инстраграм (@dinskmuz361982.ig). Приглашаются все жедающие.

Комментарии