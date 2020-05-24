Ночное ДТП в Нововеличковской. Пострадали два ребёнка

23 мая примерно в 21:10 в Нововеличковской по Красной, 22 «Б» произошло ДТП.

Водитель автомобиля ВАЗ-2107» двигался со стороны Ровной в сторону Красной.

На перекрестке неравнозначных дорог он не предоставил преимущество движущемуся автомобилю ВАЗ-2109, после чего его машину отбросило в левую сторону на стоящий на обочине автомобиль ВАЗ-212140.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 несовершеннолетних пассажира автомобиля «Семерки», мальчик 2007 года рождения и девочка 2017 года рождения. У обоих сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мягких тканей головы. Госпитализированы в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Перевозя детей в автомобиле, всегда помните об их безопасности. Не допускайте опасных маневров, четко выполняйте требования дорожных знаков, перевозите несовершеннолетних пассажиров только при помощи детских удерживающих устройств», – призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.