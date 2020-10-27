Фото: администрация Динского района
Новая амбулатория появится в Агрономе в конце этого года
В Агрономе строят врачебную амбулаторию. Об этом сегодня, 27 октября, в своем официальном аккаунте в социальных сетях рассказал глава Динского района Евгений Пергун.
Уже залили фундамент, выкладывают стены из кирпича.
На строительство выделено более 19 млн. рублей. Финансирование из краевого бюджета.
Подрядная организация – ООО «Ортус».
В ноябре привезут медицинское оборудование на сумму порядка 3 млн рублей.
Завершить строительство планируется до декабря этого года.
Проект реализуется в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения».
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