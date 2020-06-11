Новая Конституция РФ. Самые обсуждаемые поправки

1 июля – общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которая принята народом 12 декабря 1993 г.

Об изменениях рассказала юрист Алла Геоня (юридическая компания «Аргумент» @argument.23).

Конституция – это основной закон государства, особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу. Все остальные законы не должны противоречить Конституции.

Специалист пояснила, что всего в Конституции 206 поправок. Голосовать будем не по каждой в отдельности, а пакетом за все сразу. Изменения вступят в силу только при условии, если 50 % явившихся проголосуют «за».

Требования к главе государства

До поправок

Президент РФ – это гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 10 лет.

После поправок

Президентом РФ может быть гражданин России, который:

не моложе 35 лет;

постоянно проживает в РФ не менее 25 лет,

не имеет и не имел ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Требование к кандидату на должность Президента РФ об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в РФ государства или территории принятой в РФ части государства.

Президенту запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.

Срок избрания на должность

До поправок

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ более двух сроков подряд.

После поправок

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ более двух сроков.

Данное положение не применяется к лицу, занимавшему должность Президента Российской Федерации на момент вступления в силу поправки.

Неприкосновенность Президента РФ, который прекратил свои полномочия

До поправок

Это 92 статья. Ранее она вовсе отсутствовала.

После поправок

Президент РФ, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки ил стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает неприкосновенностью.

Отрешение от должности и неприкосновенности

До поправок

В статье 93 речь шла только об отрешении от должности. Президент может быть отрешен от своих полномочий Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда РФ о наличии в действиях Президента РФ признаков преступления и заключением Конституционного суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

После поправок

Президент РФ может быть отрешен от должности, а Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда РФ и о наличии в действиях Президента РФ, как действующего, так и прекратившего исполнение своих полномочий, признаков преступления и заключением Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

Председатель Правительства

Новые требования. Председатель Правительства РФ после поправок:

гражданин РФ, достигший 30 лет;

не имеет гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства;

ему запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.

Полномочия

До поправок

Председатель правительства РФ в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами и указами Президента Российской Федерации определяет основные направления деятельности правительства и организует его работу.

После поправок

Председатель правительства РФ в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, указами, распоряжениями, поручениями президента организует работу правительства Российской Федерации. Он несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство полномочий.

Назначение министров

До поправок

Председатель правительства Российской Федерации предлагает Президенту Российской Федерации кандидатуры на должности заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров.

После поправок

Председатель правительства Российской Федерации представляет Государственной Думе на утверждение кандидатуры заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров, за исключением федеральных министров, указанных в пункте «д1» статьи 83 Конституции Российской Федерации. Государственная Дума не позднее недельного срока принимает решение по представленным кандидатурам.

Заместители председателя правительства Российской Федерации и федеральные министры, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой, назначаются на должность Президентом Российской Федерации. Президент Российской Федерации не вправе отказать в назначении на должность заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой.

Конституционный суд

До поправок

Состоял из 19 судей.

После поправок

Из 11 судей.

Внесены новые уточнения, например, Конституционный суд Российской Федерации:

по запросу Президента Российской Федерации проверяет конституционность проектов законов Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов до их подписания Президентом Российской Федерации;

в порядке, установленном федеральным конституционным законом, разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации.

МРОТ

До поправок

В РФ охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда.

После поправок

Формулировка остается, но есть уточнения.

Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

Пенсии

До поправок

Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.

После поправок

Факт сохраняется. Дается развернутое пояснение.

В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом.

Социальные пособия

До поправок

Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.

После поправок

Факт сохраняется. Дается развернутое пояснение.

В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

Бог

До поправок Бог не упоминался в основном законе страны.

После поправок

Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.

Дети

До поправок подобной статьи не было.

После поправок

Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

Брак – это союз мужчины и женщины

До поправок

Защита семьи, материнства, отцовства и детства.

После поправок

В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся в том числе: защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.

Историческая правда

До поправок

Этого пункта не было.

После поправок

Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Полный текст поправок, а также сравнительная таблица размещены на сайтах: konstitutsiia.ru и consultant.ru.

У каждого есть время самостоятельно подробно ознакомиться и с 1.07.2020 г. проголосовать за принятие поправок в Конституцию.