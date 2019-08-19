Новая школа в Южном: сырые стены, опасные окна

В редакцию РВС прислали видео, сделанное в строящейся в поселке Южном Динского района школе.

Они без прикрас демонстрируют качество строительных работ. Женщины, приехавшие наводить порядок в здании, увидев все своими глазами, оказались в шоке. Помещение для библиотеки – это стены с отсыревшими углами, а большие витражные окна установлены так, что грозят вываливаться из проема прямо на людей.

Журналисты "РВС", прежде чем публиковать видео, обратились в администрацию Динского района за комментарием, чтобы предоставить читателям полную картину происходящего. Но нам так и не ответили.

14 августа в Инстаграме главы района появилась информация о том, что вице-губернатор Кубани Анна Минькова посетила школу в Южном и оценила ход работ. «Анна Минькова осмотрела актовый и спортивный залы, игровую, кабинет, где учащиеся будут заниматься робототехникой, и прилегающую к заведению территорию. Она отметила, что параллельно со строительством школы организовываются подъездной путь и освещение. Сейчас в рамках краевой программы завершается асфальтирование дороги к школе на ул. Северной протяженностью 3 км. Педагогический штат школы укомплектован, набрано 85 человек. 15 из них приехали на Кубань из других регионов. Все классы будут учиться в первую смену. У детей будет возможность заниматься дополнительным образованием внутри школы».

О нареканиях к зданию нет ни слова.

Публикация видео в социальных сетях «РВС» вызвала шок у читателей. «Сейчас дети начнут выпадать из окон!», «Начнутся родительские собрания, скажут, давайте собирать деньги на ремонт». «Не думаю, что так все и оставят. Скорее всего, установят перила перед окном, прежде чем в такое помещение детей запускать. Сивоконь вовремя с себя полномочия снял». «Хочется услышать комментарий главы…» Среди эмоциональных комментариев были и довольно конструктивные: «Каждый этап работ должен был кто-то принимать, он несет ответственность. Для оценки качества работ сейчас требуется заключить государственный контракт на проведение экспертизы в соответствии с госконтрактом и подрядчиком. Дать сроки на устранение замечаний, выставить штрафы и пени за нарушение условий контракта и т. д. После заплатить подрядчику сумму за вычетом этих расходов».

Под публикацией в Инстаграме появился комментарий официального сообщества администрации Динского района:

«Школа еще не сдана в эксплуатацию. Замечания комиссии по помещению библиотеки известны и устраняются подрядчиком. Данное решение проектное, но по совместному решению заказчика и подрядчика витражи будут меняться либо усиливаться металлическими стойками. Скорее всего, люди, приславшие видео, не знают этого, так как они работники бюджетной сферы, привлеченные для уборки помещений».

Напомним, строительство школы на 1100 мест ведется с конца 2017 года. Общая стоимость проекта – 976 млн рублей. Из них более 553 – из федерального бюджета. Школу планируют открыть к 1 сентября 2019 года.