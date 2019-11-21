Новый порядок медосмотра пока откладывается

Об этом со ссылкой на Telegram-канал замглавы Минздрава Олега Салагая написали РИА Новости.

Чиновник пояснил, что «будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».

Напомним, среди жителей возник ажиотаж из-за обнародования информации о новом порядке прохождения медосвидетельствования водителей. С 22 ноября, как гласит закон, для получения медсправки придется сдавать анализы на следы употребления психоактивных веществ и регулярного употребления алкоголя. А это приведет к значительному подорожанию медкомиссии.

21 ноября в Краснодаре состоялось краевое совещание по данному вопросу с участием главрачей и наркологов. В этот же день для прохождения комиссии в Динской поликлинике собралось более 350 человек.

В 15 часов дня журналисты «РВС» снова приехали в поликлинику, чтобы узнать у медиков, каким образом будет проходить медкомиссия с 22 ноября. Там нам пояснили, что как раз в это время проходит совещание у главрача по данному вопросу. Подробную информацию об организации прохождения медосвидетельствования водителей нам дадут в пятницу, 22 ноября.