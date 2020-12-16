Новый скандал в школе Динского района

Сегодня, 16 декабря, в социальных сетях разлетелось видео, на котором учительница на уроке кричит на детей: «Вы нормальные или нет? Придурки! Рот закройте! Расчихались! Я две недели пролежала пластом!» В комментариях написано, что это учитель 5 школы станицы Пластуновской.

По словам директора школы Людмилы Устьяновой, конфликт случился еще 13 ноября, но она узнала о произошедшем только сегодня. «Будет проводиться служебное расследование», – подытожила она.

По словам начальника управления образования Марины Ежковой, ранее ни ей, ни директору школы не поступали жалобы от родителей и учеников на некорректное поведение учителя. Она сегодня впервые узнала о случившемся и подтвердила, что в образовательном учреждении будет проведена служебная проверка.