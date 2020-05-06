Новый заболевший коронавирусом в Динском районе. Ситуация на 6 мая

На 6 мая в Динском районе под наблюдением врачей находятся 74 жителя, взяты на контроль 5 человек, прибывших из других регионов либо контактировавших с заболевшими коронавирусом. Сняты с контроля 13 человек.

Выявлен 1 новый случай заражения COVID19 у жителя станицы Новотитаровской. Вчера гражданин был направлен врачами Динской ЦРБ в Красноармейский госпиталь с признаками ОРВИ, и тест на наличие инфекции подтвердился. Люди, контактировавшие с заболевшим, изолированы и находятся под контролем врачей.

Всего с начала эпидемии по Динскому району зарегистрированы 18 граждан с подтвержденным диагнозом COVID19: из них 9 были направлены в Красноармейский госпиталь врачами Динской ЦРБ, столько же человек прошли обследование по месту работы или учебы в Краснодаре.

“На сегодняшний день 7 наших жителей находятся в инфекционном госпитале Красноармейской ЦРБ, 7 человек проходят лечение в больницах города Краснодара. Четверо наших жителей выздоровели и выписаны из госпиталя”, – рассказали в администрации Динского района.

“Сегодня зарегистрирован 18-й житель Динского района с подтвержденным инфицированием COVID-19. Всего под наблюдением 74 человека, 5 вновь прибывших и контактных взяты на контроль, у 13 человек срок изоляции завершен. Все лица, контактировавшие с заболевшими, под контролем”, – сообщили в Динской ЦРБ.