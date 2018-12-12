Новогоднее желание Латифы – кукольный домик

Маленькая Латифа недавно переехала в Динскую из Киргизии. С рождения девочка жила обычной жизнью. В два года родители заметили, что ее животик увеличился, обратились к врачу. Медики успокоили, что это нехватка витамина D, но после курса препаратов изменений не было. УЗИ показало увеличение печени, селезенки. Латифу экстренно госпитализировали, а позже перевели в гематологическое отделение. Там сделали рентгенографию легких и поставили туберкулез, от которого маленькую пациентку лечили сильнейшими препаратами восемь месяцев. Но выяснилось, что диагноз неверный. Один из врачей посоветовал родителям показать девочку светилам медицины в Москве. Столичные врачи смогли определить, что за недуг мешает малышке полноценно развиваться. В Киргизии врачи даже не предполагали такого редкого неизлечимого генетического заболевания: болезнь Ниманна-Пика типа АВ. Все, чем можно помочь девочке, – поддерживающая терапия. В январе ее ждет очередная госпитализация.

Скоро Латифе исполнится семь лет. Скорее всего, ей придется обучаться на дому. Школа находится в двух шагах от дома, но частые носовые кровотечения вряд ли позволят посещать занятия.

Девочка любит помогать по хозяйству, с удовольствием лепит пельмени и украшает пряники, занимается рукоделием.

У Латифы есть младшая сестренка Сумайя. На Новый год девочка хочет получить в подарок кукольный домик, чтобы играть вместе с сестрой. Всего в семье пятеро детей, старшие остались жить в Киргизии.

Если вы хотите сделать подарок к Новому году для Латифы, свяжитесь с редакцией «РВС» по телефону 8-989-83-80-605.

В конце декабря «РВС» с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся в гости к девочке и поздравят ее с Новым годом.