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Новогодних утренников не будет. Это и другие изменения
Сегодня, 19 ноября, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание оперативного штаба.
Совместно с врачами на нем обсудили, в каком формате будут проходить новогодние и рождественские мероприятия.
Первый вопрос касался утренников. Как отметил глава региона, все медики считают: их проведение –это большой риск. Поэтому решили отменить новогодние детские представления. А точнее, провести в режиме онлайн.
Напомним, ранее планировалось иначе: организовывать праздник хотели в рамках каждого класса или группы отдельно.
Другие решения:
- остается актуальным запрет на проведение новогодних банкетов и корпоративов с развлекательными программами;
- кафе и рестораны продолжают работать в новогоднюю ночь в прежнем режиме, до 00.00. Время не продлевается;
- все ночные гуляния и традиционные мероприятия на уличных площадях в муниципалитетах с 25 декабря по 13 января отменяются.
- работа рождественских ярмарок разрешается. С обязательным соблюдением всех санитарных норм и социальной дистанции. Для безопасности людей количество продавцов и палаток на каждой ярмарке будет ограничено.
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