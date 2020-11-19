Новогодних утренников не будет. Это и другие изменения

Сегодня, 19 ноября, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание оперативного штаба.

Совместно с врачами на нем обсудили, в каком формате будут проходить новогодние и рождественские мероприятия.

Первый вопрос касался утренников. Как отметил глава региона, все медики считают: их проведение –это большой риск. Поэтому решили отменить новогодние детские представления. А точнее, провести в режиме онлайн.

Напомним, ранее планировалось иначе: организовывать праздник хотели в рамках каждого класса или группы отдельно.

Другие решения: