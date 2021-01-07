Новогодний забег в Нововеличковской

Новогодний забег в Нововеличковской
Фото: официальный аккаунт администрации Нововеличковского сельского поселения.

Новогодний забег в Нововеличковской

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37 минут назад Газета РВСДинской районЗабегНововеличковскаяНовогодний забегНовости Динского района

5 января прошел новогодний забег жителей Нововеличковского поселения. Участники разных возрастных категорий преодолевали дистанции на 3, 6 и 12 километров.  Перед стартом позитивную разминку провели ребята спортивного сообщества VILLAGE_RUN.

Участники забега проявили выносливость, волю к победе, любовь к спорту. Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и кубками.

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