Новогодний забег в Нововеличковской

5 января прошел новогодний забег жителей Нововеличковского поселения. Участники разных возрастных категорий преодолевали дистанции на 3, 6 и 12 километров. Перед стартом позитивную разминку провели ребята спортивного сообщества VILLAGE_RUN.

Участники забега проявили выносливость, волю к победе, любовь к спорту. Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и кубками.



