Новогодние праздники в сельских поселениях района: Что? Где? Когда?

В поселках, станицах и селах Динсокго района стартовали новогодние праздники. Отделы культуры сельских поселений заплананировали мероприятия почти до середины января. Чтобы не пропустить ничего интересного и провести праздничные выходные с детьми насыщенно, ознакомьтесь со списком ближайших утренников, елок, представлений и развлекательных программ:

Динская

25 декабря, 15.00 - вечер отдыха «Новый год у ворот!» (Тельмана, 102).

26 декабря. 11 и 13 часов - новогоднее представление «Сказка о Снегурочке и Иванушке» (ДШИ Динской).

27 декабря. 15.30 и 16.30 - новогоднее представление «Сказка о Снегурочке и Иванушке» (ДШИ Динской).

27 декабря. 10.00 - игровая развлекательная программа для одаренных детей «У новогодней елки» (ДК, ул. Мира, 1).

27 декабря. 18.00 - вечер отдыха для старшего поколения «Как встречают Новый год люди всех широт» (ДК, ул. Мира, 1).

27 декабря. 9.00-18.00 - фестиваль «Кооперативные традиции» (Фонтанная площадь).

28 декабря. 12.00 - игровая развлекательная программа для детей (многодетные семьи по пригласительным билетам) «У новогодней елки» (ДК, ул. Мира, 1).

28 декабря. 20.00 - театрализованное новогоднее представление «Здравствуй, добрый Новый год!» (Фонтанная площадь).

28 декабря. 10.00-22.30 - фестиваль «Кооперативные традиции» (Фонтанная площадь).

29 декабря. 9.00-18.00 - Фестиваль «Кооперативные традиции» (Фонтанная площадь).

30 декабря. 9.00-18.00 - Фестиваль «Кооперативные традиции» (Фонтанная площадь).

7 января. 17.00 - рождественский концерт (Фонтанная площадь).

9 января. 10.00 - рождественские посиделки «Чудесное волшебство рождественской сказки» (Красная, 88).

10 января. 15.00 - святочные посиделки «Свет волшебный за окном, Рождество приходит в дом!» (Библиотека консервного завода, ул. Тельмана).

11 января. 14.00 - познавательно-развлекательный час «А у нас Новый год!» (Пос. Заречный, ул. Ульянова, 50)

13 января. 18.00 - театрализованный концерт в честь празднования Старого Нового года «Праздник вновь пришел!» (Фонтанная площадь).

Украинский

Детский утренник «Дружно встретим Новый год»

23 декабря. 12.00 - детский утренник «Дружно встретим Новый год» (ул. Советов, 4).

28 декабря. 14.00 - игровая программа для детей у новогодней елки «Снегурочкин карнавал» СДК п. Украинского, ул. Советов, 4.

Васюринская

20 декабря. 11.00 - новогодний огонек для Совета ветеранов «На пороге Новый год» (Столовая «Сельпо», ул. Ленина, 100).

23 декабря. 10 и 12 часов - новогодняя игровая программа «Новогодний экспресс» (Актовый зал школы № 10).

23 декабря. 14.00 - новогодняя игровая программа «Новогодний серпантин» (Актовый зал школы № 10).

24 декабря. 10.20- буктрейлер «Снежная королева» (Детская библиотека, ул. Ставского, 19).

25 декабря. 13.30 - театрализованное новогоднее представление «Как-то раз под Новый год…» (ДШИ, ул. Луначарского, 83).

25 декабря. 15.00 - новогодний мюзикл «Новый год мы встретим вместе – танцем, юмором и песней» (Библиотека, ул. Луначарского, 85).

30 декабря. 17.00 - танцевально-игровая программа «Когда приходит год молодой» (Площадь перед администрацией).

6 января. 17.00 - развлекательная программа – караоке-star «Новогодний серпантин» (Школа № 10).

9 января. 15.00 - показ новогоднего художественного фильма «Старые-новые сказки» (Библиотека, ул. Луначарского, 85).

10 января. 10.00 - спектакль детям «Новогодние чудеса» (Школа № 14).

14 января.18.00 - Закрытие новогодней елки, староновогодняя дискотека (Площадь перед). администрацией

14 января. 10.10 - Новогодняя викторина «Калейдоскоп новогодних чудес» (Детская библиотека, ул. Ставского, 19).

Новотитаровская

26 декабря. 14.00 - Новогодняя елка для учащихся ДШИ (ДШИ, ул. Советская, 61).

27 декабря, 12.00 - Утренник для детей с ограниченными возможностями «В гостях у новогодней сказки» (ДШИ, ул. Советская, 61)

27 декабря. 19.00 - Развлекательная программа у новогодней елки «В гостях у новогодней сказки» (ДШИ, ул. Советская, 61)

28 декабря. 10 и 14 часов - Утренник для детей станицы «В гостях у новогодней сказки». (ДШИ, ул. Советская, 61)

29 декабря. 11.00 - Новогодний огонек для хора, Совета ветеранов и инвалидов (ДШИ, ул. Советская, 61).

6 января. 11.30 - Рождественские посиделки «Рождественская радость» (Детская библиотека, ул. Луначарского, 169)

8 и 10 января. 12.00 -Развлекательная программа «Новогоднее мультпутешествие» (ДШИ, ул. Советская, 61).

Пластуновская

21 декабря. 11.00 - Открытие елки «Хозяйка праздника – Зима» (Дом культуры)

25 декабря. 15.00 - «Новогодний огонек» для заслуженных работников культуры Кубани (Дом культуры)





Новогодний концерт

26 декабря

18.00

Дом культуры





Новогодние утренники для СОШ № 5

27 декабря

С 10 до 15

Дом культуры





Елка главы. Новогоднее театрализованное представление для детей и их родителей «Что случится в Новый год»

28 декабря

11.00

Дом культуры





Новогодняя дискотека.

28 декабря

18.00

Площадка у Дома культуры





Представление Краснодарской краевой филармонии «Новогодняя сказка»редставление Краснодарской краевой филармонии «Новогодняя сказка»

5 января

13.00

Дом культуры





Праздник для детей и родителей «Рождественские встречи»

8 января

12.00

Дом культуры

Красносельское

Православный урок о житие св. Николая Угодника «Великий Чудотворец!»

19 декабря

11.00

КДЦ, ул. Ленина, 1д





Новогодний спектакль с элементами игр и конкурсов для детей «В снежном царстве-государстве...»

26 декабря

11.00

КДЦ, ул. Ленина, 1д





Закрытие новогодних мероприятий

27 декабря

13.00

КДЦ, ул. Ленина, 1д





Театрализованное представление «Рождественский калейдоскоп»

6 января

11.00

Ул. Ленина, 1д

Агроном

Новогоднее представление для детей младших классов «Новогоднее чудо»

26 декабря

10.00

Школа № 20





Выставка-ярмарка «Снежное кружево»

29 декабря

18.00

Школа № 20





Открытие новогодних праздников для жителей «Новый год к нам мчится!»

28 декабря

18.00

Площадь перед ДК





Новогодний утренник для детей поселения «Новогодние приключения Маши и Вити»

30 декабря

11.00

Школа № 20





Игровая программа «Здравствуй, елка»

6 января

12.00

Школа № 20





Благотворительная елка для малоимущих семей «Рождественское чудо»

7 января

11.00

Школа № 20





Познавательная программа для школьников «Новогодние традиции»

10 января

11.00

Школа № 20





Развлекательное мероприятие «Рождественские колядки»

14 января

11.00

Школа № 20

Нововеличковская

Представление «Новогодний маскарад» с вручением новогодних подарков

27 декабря

11.00

ДШИ, ул. Красная, 42





Тематическая концертная программа для людей с ограниченными возможностями здоровья «С Новым годом!»

27 декабря

12.00

Общество инвалидов, улица Бежко





Новогодний огонек для ветеранов и инвалидов

27 декабря

14.00

Библиотека, ул. Красная, 44





Елка главы администрации «Новый год шагает по планете»

3 января

12.00

Площадь перед администрацией в Нововеличковской





Час общения о народном празднике «Святки и их обряд – колядование»

3 января

16.00

Дальний, Центральная, 1а





Мастер-класс «Рождественские поделки своими руками»

5 января

11.00

Библиотека Нововеличковской, ул. Красная, 44





Вечер отдыха для старшего поколения «Рождественские встречи»

7 января

12.00

Общество инвалидов, улица Бежко





Музыкально-литературная композиция «Рождественские обряды на Руси...» (костюмированное представление)

15 января

12.00

ДШИ Нововеличковской





Мастер-класс по витражной росписи «Зимние узоры», выставка работ

15 января

14.00

ДШИ Нововеличковской

Найдорф

27 декабря. 10, 13, 16 часов - Развлекательная программа «Новогодняя елка» (Школа № 53).

6 января. 12.00 - Обзор литературы «Рождественская сказка» (Библиотека пос. Найдорф, ул. Школьная, 9).

31 декабря. 20.00 - Развлекательная программа «Этот Новый год» (Площадь перед администрацией АО «Виктория-92»).

Воронцовская

5 января. 12.00 - Театрализованное новогоднее представление «Морозко» (Дом культуры Воронцовской).

8 января. 14.00 - Музыкально-игровое развлечение «Рождественские звезды» (Дом культуры Воронцовской).

Первореченское

29 декабря. 11.00 - Новогоднеетеатрализованное представление для детей (КДЦ).

31 декабря. 19.00 - Новогоднее представление (КДЦ).

2, 3, 4 января. 18.00 - Молодежная дискотека (КДЦ).

Старомышастовская

24 декабря. 11.00 - Концерт отделения инструментального музицирования «Пылают свечи канделябра...». ДШИ, ул. Советская, 56а

29 декабря.17.00 - Общешкольный концерт «Музыку пишет зима нотой в каждой снежинке» (ДШИ, ул. Советская, 56а).

29 декабря. 10 и 12 часов - Новогодний утренник «У леса на опушке» для казачьих классов (Дом культуры).

29 декабря. 17.00 - Новогодний концерт творческих коллективов ДШИ (Дом культуры).

29 декабря. 19.00 - Елка главы, новогоднее театрализованное представление «Счастья вам, люди» (Дом культуры).

3 января. 11.00 - Новогодний утренник «У леса на опушке» для детей творческих коллективов КДЦ (Дом культуры).

4 января. 10.30 - Час отдыха «Это сказочное Рождество» (Библиотека, Советская, 61).

13 декабря. 18.00 - «Новогодний огонек» для участников творческих коллективов КДЦ (Дом культуры).

Южный

28 декабря. 10 и 13 часов - Новогодний спектакль. Елка главы (КДЦ).

29 декабря. 10.00 - Новогодний спектакль. Елка главы (КДЦ).

29 декабря. 13.00 - Новогодний утренник «Веселись, честной народ» (КДЦ).

30 декабря. 13.00 - Развлекательная программа для людей старшего поколения «Веселье новогоднее» (КДЦ).

30 декабря. 18.00 - Танцевальный вечер для молодежи «В темпе молодости» (КДЦ)

6 января. 16.00 - Игровая программа у елки «Новогодние забавы» (Площадь перед КДЦ).