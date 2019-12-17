Новогодние праздники в сельских поселениях района: Что? Где? Когда?
В поселках, станицах и селах Динсокго района стартовали новогодние праздники. Отделы культуры сельских поселений заплананировали мероприятия почти до середины января. Чтобы не пропустить ничего интересного и провести праздничные выходные с детьми насыщенно, ознакомьтесь со списком ближайших утренников, елок, представлений и развлекательных программ:
Динская
25 декабря, 15.00 - вечер отдыха «Новый год у ворот!» (Тельмана, 102).
26 декабря. 11 и 13 часов - новогоднее представление «Сказка о Снегурочке и Иванушке» (ДШИ Динской).
27 декабря. 15.30 и 16.30 - новогоднее представление «Сказка о Снегурочке и Иванушке» (ДШИ Динской).
27 декабря. 10.00 - игровая развлекательная программа для одаренных детей «У новогодней елки» (ДК, ул. Мира, 1).
27 декабря. 18.00 - вечер отдыха для старшего поколения «Как встречают Новый год люди всех широт» (ДК, ул. Мира, 1).
27 декабря. 9.00-18.00 - фестиваль «Кооперативные традиции» (Фонтанная площадь).
28 декабря. 12.00 - игровая развлекательная программа для детей (многодетные семьи по пригласительным билетам) «У новогодней елки» (ДК, ул. Мира, 1).
28 декабря. 20.00 - театрализованное новогоднее представление «Здравствуй, добрый Новый год!» (Фонтанная площадь).
28 декабря. 10.00-22.30 - фестиваль «Кооперативные традиции» (Фонтанная площадь).
29 декабря. 9.00-18.00 - Фестиваль «Кооперативные традиции» (Фонтанная площадь).
30 декабря. 9.00-18.00 - Фестиваль «Кооперативные традиции» (Фонтанная площадь).
7 января. 17.00 - рождественский концерт (Фонтанная площадь).
9 января. 10.00 - рождественские посиделки «Чудесное волшебство рождественской сказки» (Красная, 88).
10 января. 15.00 - святочные посиделки «Свет волшебный за окном, Рождество приходит в дом!» (Библиотека консервного завода, ул. Тельмана).
11 января. 14.00 - познавательно-развлекательный час «А у нас Новый год!» (Пос. Заречный, ул. Ульянова, 50)
13 января. 18.00 - театрализованный концерт в честь празднования Старого Нового года «Праздник вновь пришел!» (Фонтанная площадь).
Украинский
Детский утренник «Дружно встретим Новый год»
23 декабря. 12.00 - детский утренник «Дружно встретим Новый год» (ул. Советов, 4).
28 декабря. 14.00 - игровая программа для детей у новогодней елки «Снегурочкин карнавал» СДК п. Украинского, ул. Советов, 4.
Васюринская
20 декабря. 11.00 - новогодний огонек для Совета ветеранов «На пороге Новый год» (Столовая «Сельпо», ул. Ленина, 100).
23 декабря. 10 и 12 часов - новогодняя игровая программа «Новогодний экспресс» (Актовый зал школы № 10).
23 декабря. 14.00 - новогодняя игровая программа «Новогодний серпантин» (Актовый зал школы № 10).
24 декабря. 10.20- буктрейлер «Снежная королева» (Детская библиотека, ул. Ставского, 19).
25 декабря. 13.30 - театрализованное новогоднее представление «Как-то раз под Новый год…» (ДШИ, ул. Луначарского, 83).
25 декабря. 15.00 - новогодний мюзикл «Новый год мы встретим вместе – танцем, юмором и песней» (Библиотека, ул. Луначарского, 85).
30 декабря. 17.00 - танцевально-игровая программа «Когда приходит год молодой» (Площадь перед администрацией).
6 января. 17.00 - развлекательная программа – караоке-star «Новогодний серпантин» (Школа № 10).
9 января. 15.00 - показ новогоднего художественного фильма «Старые-новые сказки» (Библиотека, ул. Луначарского, 85).
10 января. 10.00 - спектакль детям «Новогодние чудеса» (Школа № 14).
14 января.18.00 - Закрытие новогодней елки, староновогодняя дискотека (Площадь перед). администрацией
14 января. 10.10 - Новогодняя викторина «Калейдоскоп новогодних чудес» (Детская библиотека, ул. Ставского, 19).
Новотитаровская
26 декабря. 14.00 - Новогодняя елка для учащихся ДШИ (ДШИ, ул. Советская, 61).
27 декабря, 12.00 - Утренник для детей с ограниченными возможностями «В гостях у новогодней сказки» (ДШИ, ул. Советская, 61)
27 декабря. 19.00 - Развлекательная программа у новогодней елки «В гостях у новогодней сказки» (ДШИ, ул. Советская, 61)
28 декабря. 10 и 14 часов - Утренник для детей станицы «В гостях у новогодней сказки». (ДШИ, ул. Советская, 61)
29 декабря. 11.00 - Новогодний огонек для хора, Совета ветеранов и инвалидов (ДШИ, ул. Советская, 61).
6 января. 11.30 - Рождественские посиделки «Рождественская радость» (Детская библиотека, ул. Луначарского, 169)
8 и 10 января. 12.00 -Развлекательная программа «Новогоднее мультпутешествие» (ДШИ, ул. Советская, 61).
Пластуновская
21 декабря. 11.00 - Открытие елки «Хозяйка праздника – Зима» (Дом культуры)
25 декабря. 15.00 - «Новогодний огонек» для заслуженных работников культуры Кубани (Дом культуры)
Новогодний концерт
26 декабря
18.00
Дом культуры
Новогодние утренники для СОШ № 5
27 декабря
С 10 до 15
Дом культуры
Елка главы. Новогоднее театрализованное представление для детей и их родителей «Что случится в Новый год»
28 декабря
11.00
Дом культуры
Новогодняя дискотека.
28 декабря
18.00
Площадка у Дома культуры
Представление Краснодарской краевой филармонии «Новогодняя сказка»редставление Краснодарской краевой филармонии «Новогодняя сказка»
5 января
13.00
Дом культуры
Праздник для детей и родителей «Рождественские встречи»
8 января
12.00
Дом культуры
Красносельское
Православный урок о житие св. Николая Угодника «Великий Чудотворец!»
19 декабря
11.00
КДЦ, ул. Ленина, 1д
Новогодний спектакль с элементами игр и конкурсов для детей «В снежном царстве-государстве...»
26 декабря
11.00
КДЦ, ул. Ленина, 1д
Закрытие новогодних мероприятий
27 декабря
13.00
КДЦ, ул. Ленина, 1д
Театрализованное представление «Рождественский калейдоскоп»
6 января
11.00
Ул. Ленина, 1д
Агроном
Новогоднее представление для детей младших классов «Новогоднее чудо»
26 декабря
10.00
Школа № 20
Выставка-ярмарка «Снежное кружево»
29 декабря
18.00
Школа № 20
Открытие новогодних праздников для жителей «Новый год к нам мчится!»
28 декабря
18.00
Площадь перед ДК
Новогодний утренник для детей поселения «Новогодние приключения Маши и Вити»
30 декабря
11.00
Школа № 20
Игровая программа «Здравствуй, елка»
6 января
12.00
Школа № 20
Благотворительная елка для малоимущих семей «Рождественское чудо»
7 января
11.00
Школа № 20
Познавательная программа для школьников «Новогодние традиции»
10 января
11.00
Школа № 20
Развлекательное мероприятие «Рождественские колядки»
14 января
11.00
Школа № 20
Нововеличковская
Представление «Новогодний маскарад» с вручением новогодних подарков
27 декабря
11.00
ДШИ, ул. Красная, 42
Тематическая концертная программа для людей с ограниченными возможностями здоровья «С Новым годом!»
27 декабря
12.00
Общество инвалидов, улица Бежко
Новогодний огонек для ветеранов и инвалидов
27 декабря
14.00
Библиотека, ул. Красная, 44
Елка главы администрации «Новый год шагает по планете»
3 января
12.00
Площадь перед администрацией в Нововеличковской
Час общения о народном празднике «Святки и их обряд – колядование»
3 января
16.00
Дальний, Центральная, 1а
Мастер-класс «Рождественские поделки своими руками»
5 января
11.00
Библиотека Нововеличковской, ул. Красная, 44
Вечер отдыха для старшего поколения «Рождественские встречи»
7 января
12.00
Общество инвалидов, улица Бежко
Музыкально-литературная композиция «Рождественские обряды на Руси...» (костюмированное представление)
15 января
12.00
ДШИ Нововеличковской
Мастер-класс по витражной росписи «Зимние узоры», выставка работ
15 января
14.00
ДШИ Нововеличковской
Найдорф
27 декабря. 10, 13, 16 часов - Развлекательная программа «Новогодняя елка» (Школа № 53).
6 января. 12.00 - Обзор литературы «Рождественская сказка» (Библиотека пос. Найдорф, ул. Школьная, 9).
31 декабря. 20.00 - Развлекательная программа «Этот Новый год» (Площадь перед администрацией АО «Виктория-92»).
Воронцовская
5 января. 12.00 - Театрализованное новогоднее представление «Морозко» (Дом культуры Воронцовской).
8 января. 14.00 - Музыкально-игровое развлечение «Рождественские звезды» (Дом культуры Воронцовской).
Первореченское
29 декабря. 11.00 - Новогоднеетеатрализованное представление для детей (КДЦ).
31 декабря. 19.00 - Новогоднее представление (КДЦ).
2, 3, 4 января. 18.00 - Молодежная дискотека (КДЦ).
Старомышастовская
24 декабря. 11.00 - Концерт отделения инструментального музицирования «Пылают свечи канделябра...». ДШИ, ул. Советская, 56а
29 декабря.17.00 - Общешкольный концерт «Музыку пишет зима нотой в каждой снежинке» (ДШИ, ул. Советская, 56а).
29 декабря. 10 и 12 часов - Новогодний утренник «У леса на опушке» для казачьих классов (Дом культуры).
29 декабря. 17.00 - Новогодний концерт творческих коллективов ДШИ (Дом культуры).
29 декабря. 19.00 - Елка главы, новогоднее театрализованное представление «Счастья вам, люди» (Дом культуры).
3 января. 11.00 - Новогодний утренник «У леса на опушке» для детей творческих коллективов КДЦ (Дом культуры).
4 января. 10.30 - Час отдыха «Это сказочное Рождество» (Библиотека, Советская, 61).
13 декабря. 18.00 - «Новогодний огонек» для участников творческих коллективов КДЦ (Дом культуры).
Южный
28 декабря. 10 и 13 часов - Новогодний спектакль. Елка главы (КДЦ).
29 декабря. 10.00 - Новогодний спектакль. Елка главы (КДЦ).
29 декабря. 13.00 - Новогодний утренник «Веселись, честной народ» (КДЦ).
30 декабря. 13.00 - Развлекательная программа для людей старшего поколения «Веселье новогоднее» (КДЦ).
30 декабря. 18.00 - Танцевальный вечер для молодежи «В темпе молодости» (КДЦ)
6 января. 16.00 - Игровая программа у елки «Новогодние забавы» (Площадь перед КДЦ).
Комментарии